بعد غياب 9 سنوات.. إيدج يعود إلى الحلبة في ”رويال رامبل 2020“ (فيديو)

شهدت مسابقة Royal Rumble لمصارعة المحترفين WWE، أمس الأحد، عودة المصارع العملاق إيدج إلى الحلبة بعد غياب طويل.

وكان إيدج مفاجأة ”رويال رامبل 2020″، إلا أن المصارع درو ماكنتاير نجح في خطف الأضواء خلال المنافسات، حيث حقق انتصارين مدويين على بروك ليسنر، ورومان رينز في ليلة مميزة للبطل ماكنتاير.

وبعد غياب 9 سنوات عن حلبة المصارعة، خسر إيدج مباراته أمام رومان رينز، وذلك في مفاجأة غير متوقعة للمتابعين، الذين كانوا ينتظرون عودة قوية لإيدج، خاصة أنه ظهر بصورة لائقة بدنيا.

وشهدت المباراة الختامية لمسابقة Royal Rumble في بطولة الـWWE منافسة حامية بين ماكنتاير وبروك ليسنر، ونجح الأول في حسمها لصالحه، وهو ما يؤكد أنه سيكون علامة فارقة في تاريخ المصارعة الحرة للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المصارعة النسائية، نجحت شارلوت في الحصول على لقب Royal Rumble في WrestleMania، في حين استعادت ريكي لقبها بعد الفوز على أسوكا.