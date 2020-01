بعد غياب 9 سنوات.. إيدج يعود إلى الحلبة في ”رويال رامبل 2020“ (فيديو)

شهدت مسابقة Royal Rumble لمصارعة المحترفين WWE، أمس الأحد، عودة المصارع العملاق إيدج إلى الحلبة بعد غياب طويل.

وكان إيدج مفاجأة ”رويال رامبل 2020″، إلا أن المصارع درو ماكنتاير نجح في خطف الأضواء خلال المنافسات، حيث حقق انتصارين مدويين على بروك ليسنر، ورومان رينز في ليلة مميزة للبطل ماكنتاير.

YOU THINK YOU KNOW HIM!?!?!?!?!@EdgeRatedR IS BACK AND IN THE #MensRumble!!!!!!!!!!!! #RoyalRumble pic.twitter.com/iHLfhpa6Wh

— WWE (@WWE) January 27, 2020