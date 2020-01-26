وفاة جيانا ماريا ابنة كوبي براينت مع والدها في حادثة سقوط المروحية

توفيت ابنة أسطورة كرة السلة كوبي براينت إلى جانب والدها في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد.

وأعلنت الشرطة وفاة جيانا ماريا، 13 عامًا، في الحادثة المأسوية، والتي تسببت بمقتل 5 أشخاص.

وكانت جيانا ماريا أونور براينت، والمعروفة أيضًا باسم جيجي، لاعبة كرة سلة شباب موهوبة تحضر بانتظام الألعاب مع والدها.

ولدى كوبي براينت 3 بنات أخريات، هن: ناتاليا، و بيانكا، وكابري.

وتوفي أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) المعتزل كوبي براينت في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر

وقال موقع TMZ الأمريكي إن أسطورة لوس أنغلوس ليكرز البالغ من العمر 41 سنة كان يسافر بصحبة 3 آخرين على متن طائرة خاصة عندما سقطت في كالاباساس بالقرب من لوس أنغلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ولقى كل من كان على متن الطائرة حتفه، ويجري التحقيق في الحادثة التي وقعت، ظهر اليوم، بتوقيت لوس أنغليس.

ووفقًا للتقارير تحولت الطائرة إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالأرض، ونجت فانيسا زوجة براينت وبناتهما الثلاث اللاتي يُعتقد أنهن لم يكن على متن الطائرة.