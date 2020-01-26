 مباراة مصر وتونس لكرة اليد.. هروب لاعبي الفراعنة من الملعب بعد هجوم الجماهير بالزجاجات (شاهد) – إرم نيوز‬‎

مباراة مصر وتونس لكرة اليد.. هروب لاعبي الفراعنة من الملعب بعد هجوم الجماهير بالزجاجات (شاهد)

مباراة مصر وتونس لكرة اليد.. هروب لاعبي الفراعنة من الملعب بعد هجوم الجماهير بالزجاجات (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

هاجمت الجماهير التونسية لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، بعد أن تقدم الفراعنة على نسور قرطاج في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسي 27/22، وقبل نهاية المباراة بدقائق قام أحد المشجعين التونسيين بالنزول إلى أرض الصالة المغطاة، ومهاجمة أحد لاعبي المنتخب المصري.

وحاول الأمن جاهدا منع المشجع، وبالفعل أمسك به، إلا أن بعض الجماهير التونسية قاموا بإلقاء الزجاجات وبعض الأشياء على لاعبي المنتخب المصري، ودكة الجهاز الفني، وتعرض عدد منهم للإصابة.

وفور هجوم الجماهير هرع لاعبوا المنتخب المصري إلى منطقة وسط الملعب، ولكن واصلت الجماهير إلقاء الزجاجات، حتى هرب اللاعبون إلى خارج الملعب تماما.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى اللقاء النهائي في مشواره نحو تحقيق اللقب القاري والصعود إلى أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على الجزائر في مباراة دور نصف نهائي أمم أفريقيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز بجميع مبارياته في البطولة الأفريقية لكرة اليد، من بداية دور المجموعات محققا العلامة الكاملة.

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