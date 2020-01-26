للمرة الأولى.. التونسية أنس جابر تصعد لدور الثمانية في بطولة كبرى للتنس

فازت التونسية أنس جابر على الصينية وانغ قيانغ 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت جابر قد هزمت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنمركية في ملاعب التنس بعد أن سبق أن أعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

Making history ???????? ???????? ????????@Ons_Jabeur becomes the first Arab woman to make a Grand Slam quarterfinal after defeating Qiang Wang 7-6(4) 6-1. ????: @AustralianOpen pic.twitter.com/GD2hRprAy3 — ITF (@ITF_Tennis) January 26, 2020

واليوم فاجأت جابر الجمهور في ملعب ”مارغريت كورت“ بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.

في المجموعة الأولى حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.