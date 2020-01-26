 للمرة الأولى.. التونسية أنس جابر تصعد لدور الثمانية في بطولة كبرى للتنس – إرم نيوز‬‎

للمرة الأولى.. التونسية أنس جابر تصعد لدور الثمانية في بطولة كبرى للتنس

للمرة الأولى.. التونسية أنس جابر تصعد لدور الثمانية في بطولة كبرى للتنس

المصدر: رويترز

فازت التونسية أنس جابر على الصينية وانغ قيانغ 7-6 و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، لتصبح أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت جابر قد هزمت كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنمركية في ملاعب التنس بعد أن سبق أن أعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

واليوم فاجأت جابر الجمهور في ملعب ”مارغريت كورت“ بتألقها من خلال تنوع مهاراتها وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.

في المجموعة الأولى حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.

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