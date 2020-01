UFC246.. الأيرلندي كونور ماكغريغور يحطم دونالد سيروني خلال 40 ثانية (فيديو)

نجح المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور في الإجهاز على منافسه دونالد سيروني، في المباراة التي أقيمت بينهما، فجر اليوم الأحد، في إطار منافسات UFC246، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأجهز ماكغريغور على سيروني في الجولة الأولى، وبعد مرور 40 ثانية فقط على بدء المباراة.

وشنّ ماكغريغور هجوما خاطفا على سيروني منذ بداية اللقاء، ووجّه له العديد من الضربات المؤثرة مستخدما قدميه؛ ما أفقد سيروني الشهير بـ“كاوبوي“ اتزانه تماما، ليسقط على الأرض، ويعلن الحكم فوز ماكغريغور.

ويعدّ هذا النزال السادس والعشرين للمصارع الأيرلندي ماكغريغور، البالغ من العمر 31 عاما، إذ انتصر في 22 مباراة، وخسر 4 أخرى، في حين خاص ”كاوبوي“ 50 نزالا، فاز في 36 وخسر 14.

Conor McGregor beats Cerrone by TKO in 40 seconds! ???????? #UFC246 pic.twitter.com/lj9ZI52kpm

JUST LIKE THAT!

وبعد المباراة قال ماكغريغور: ”لقد حققت تاريخا جديدا اليوم، وسجلت رقما قياسيا، فقد أصبحت أول مصارع في تاريخ الـ UFC الذي يحقق انتصارات بالضربة القاضية في وزن الريشة والوزن الخفيف ووزن المتوسط“.

وتابع: ”دونالد سيروني (كاوبوي) كان يحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالضربة القاضية المباشرة، وأنا سعيد للغاية كوني انتصرت عليه، وأشكركم جميعا على دعمكم لي“.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لماكغريغور، منذ خسارته الشهيرة في أكتوبر من العام قبل الماضي أمام المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، في الصراع على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال الدورة ”UFC 229“.

Only took McGregor 40 seconds to make his return.

No rust whatsoever. #UFC246

(via xander_pappas/IG) pic.twitter.com/Z8UpOYNh7q

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 19, 2020