حالة الهواء السيئة تواصل عرقلة تصفيات أستراليا المفتوحة للتنس

تعطلت مباريات تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء حالة الهواء مع استمرار الدخان الناجم عن حرائق الغابات في إحاطة ملبورن بضباب كثيف، اليوم الأربعاء.

وقال منظمون إن التدريبات توقفت في ملبورن بارك حتى الساعة، ولن تبدأ مباريات التصفيات حتى الساعة الواحدة.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان أنه تقرر إيقاف اللعب والتدريبات في بطولتين إقليميتين في ترارالجون وبنديغو، بالإضافة لبطولة للناشئين في رويال بارك في ملبورن.

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس: ”يتم متابعة الوضع في ملبورن بارك عن كثب وستتخذ قرارات إضافية بالتشاور مع فريقنا الطبي وهيئة الأرصاد الجوية وهيئة حماية البيئة في فيكتوريا“.

وقرر المنظمون تأجيل مباريات التصفيات لأكثر من ساعة أمس الثلاثاء بسبب سوء حالة الهواء لكن واجهوا انتقادات من اللاعبين بسبب السماح باستئناف المباريات.

A tennis player who "couldn't breathe" collapsed with a coughing fit on court as smoke from bushfires affected the Australian Open.

Slovenian player Dalila Jakupovic was forced to retire from her qualifying match and was helped from the court.

Read more: https://t.co/g6xjolDG9g pic.twitter.com/p8wZyrGB5E

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2020