 وفاة دراج برتغالي في رالي داكار السعودية 2020 – إرم نيوز‬‎

وفاة دراج برتغالي في رالي داكار السعودية 2020

وفاة دراج برتغالي في رالي داكار السعودية 2020

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن منظمو رالي داكار الصحراوي المقام هذا العام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس، البالغ 40 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية وسقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر الأحد.

وأشار المنظمون الى أن غونسالفيس الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن ينقل على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وتستضيف السعودية النسخة الـ42 لرالي داكار الصحراوي، الأكثر شهرة عالميا، بمشاركة 351 سائقا ينطلقون من مدينة جدة، من بينهم القطري ناصر العطية بطل العام الماضي والإسباني فرناندو ألونسو البطل العالمي السابق في سباقات فورمولا واحد.

ويمتد الرالي على مسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء المملكة، انطلاقا من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتدادا على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولا إلى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحارى المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.

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