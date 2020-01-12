وفاة دراج برتغالي في رالي داكار السعودية 2020

أعلن منظمو رالي داكار الصحراوي المقام هذا العام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس، البالغ 40 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية وسقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر الأحد.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. + info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

وأشار المنظمون الى أن غونسالفيس الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن ينقل على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وتستضيف السعودية النسخة الـ42 لرالي داكار الصحراوي، الأكثر شهرة عالميا، بمشاركة 351 سائقا ينطلقون من مدينة جدة، من بينهم القطري ناصر العطية بطل العام الماضي والإسباني فرناندو ألونسو البطل العالمي السابق في سباقات فورمولا واحد.

ويمتد الرالي على مسافة نحو 7500 كلم في مختلف أنحاء المملكة، انطلاقا من مدينة جدة على البحر الأحمر، امتدادا على الخط الساحلي الغربي للمملكة وصولا إلى مدينة نيوم المستقبلية، وعبر الصحارى المختلفة في وسط البلاد، قبل الختام في القدية غرب الرياض.