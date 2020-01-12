سيرينا وليامز تهزم بيغولا في أوكلاند وتحرز أول لقب منذ 3 سنوات

أحرزت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز أول لقب منذ تتويجها في أستراليا المفتوحة في 2017 عندما فازت 6-3 و6-4 على مواطنتها جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة أوكلاند للتنس، اليوم الأحد.

والآن أصبح أمام سيرينا (38 عاما) فرصة لحصد لقبي بطولة أوكلاند بعد تأهلها لنهائي الزوجي مع صديقتها المقربة الدنمركية كارولين وزنياكي.

وستلعب سيرينا ووزنياكي في مواجهة ثنائي أمريكي يتكون من آسيا محمد وتيلور تاونسند في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وبفوزها اليوم حصلت سيرينا على لقبها رقم 73 في بطولات المحترفات وبه أيضا أنهت صياما عن التتويج استمر لنحو ثلاثة أعوام رغم أنها شاركت في خمس مباريات نهائية منذ فوزها بلقبها رقم 23 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة.

وتسعى سيرينا لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى وهو 24 لقبا والمسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت، لكنها خسرت في نهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة منذ فوزها 6-4 و6-4 على شقيقتها الأكبر فينوس وليامز في ملبورن قبل نحو ثلاثة أعوام.

وخلال الأيام القليلة الماضية حاولت سيرينا الحفاظ على استقرار مستوى أدائها وبعثت برسالة قوية للمتنافسات في أستراليا المفتوحة 2020 والتي تنطلق في 20 من يناير كانون الثاني الجاري عندما سحقت اللاعبة الصاعدة أماندا أنيسيموفا 6-1 و6-1 في قبل النهائي بعد 45 دقيقة فقط.

ورغم أن بيغولا بدأت مباراة اليوم برباط حول فخذها إلا أنها وضعت سيرينا تحت ضغط كبير منذ البداية عندما تقدمت عليها 2-صفر.

لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها عندما استعادت سيرينا إيقاعها وصمدت في وجه أربع فرص لبيغولا لكسر الإرسال.

وحافظت بيغولا على شوط إرسالها التالي لكن سيرينا نجحت في الفوز بالأشواط الخمسة التالية لتحسم المجموعة الأولى في 51 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، نجحت بيغولا في الحفاظ على شوط إرسالها الأول لكن سيرينا مرة أخرى فازت بالأشواط الثلاثة التالية وفازت أيضا بجدارة بالشوط السادس وحسمت بعد ذلك النتيجة بضربة خلفية قرب خط الملعب لتحتفل بالفوز طويلا أمام الجمهور.