UFC 246.. كم سيحصل كونور ماكغريغور مقابل نزاله أمام دونالد سيروني؟

يعود المصارع الأيرلندي الشهير كونور ماكغريغور لنزالات منافسات UFC، السبت القادم، من خلال مواجهة الأمريكي المخضرم دونالد سيروني، البالغ 36 عاما، ضمن منافسات UFC 246.

وغاب ماكغريغور عن المنافسات منذ هزيمته أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، ويستعد للعودة بهدف الفوز على سيروني والبحث عن لقاء ثأري أمام بطل العالم الروسي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن المصارع الأيرلندي الشهير البالغ 31 عاما سيحصل على مبلغ 3.8 مليون جنيه إسترليني من نزاله أمام الأمريكي دونالد سيروني وهو مبلغ صغير مقابل ما حصل عليه من نزاله الشهير في الملاكمة.

وكان ماكغريغور قد لعب لقاء ملاكمة أمام الأمريكي الشهير فلويد مايوذر، في آب / أغسطس 2017، وحصل خلاله على 76 مليون جنيه إسترليني وأقيم النزال في لاس فيغاس.

ويعتبر المصارع الأيرلندي ماكغريغور من أبرز مصارعي منافسات UFC، حيث سبق أن توج بلقب بطولة العالم في وزني الخفيف والريشة.

وبيعت كل تذاكر نزال البطل الأيرلندي أمام الأمريكي المخضرم دونالد سيروني، وقال دانا وايت، رئيس منافسات UFC، إن الإيرادات من التذاكر بلغت 7.6 مليون جنيه إسترليني.

ورغم كون المبلغ الذي سيحصل عليه كونور مكغريغور يعتبر مبلغا أقل بكثير مما حصل عليه في نزال الملاكمة، لكنه يبقى أكبر من المبلغ الذي حصل عليه خلال نزاليه السابقين أمام الروسي حبيب نور محمدوف والأمريكي إدي ألفاريز والبالغ 2،3 مليون جنيه إسترليني.

ورغم كونه لم يخض سوى نزالا وحيدا ما بين 2018 و2019، لكن حسب مجلة “ فوربس“ فقد حصل المصارع الأيرلندي على مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني كعائدات من حقوق إعلانية وتلفزيونية وعقود الرعاية.