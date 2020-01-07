مباريات أستراليا المفتوحة للتنس ستقام في ملاعب مغلقة حال تدهور الأحوال الجوية

قال منظمو أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، إن مباريات البطولة ستقام فقط في ثلاثة ملاعب تغطيها أسقف متحركة وثمانية ملاعب داخل القاعات؛ إذا تدهورت الأحوال الجوية بسبب حرائق الغابات.

ودمرت الحرائق نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصا، كما دمرت آلاف المباني وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.

وتسبب دخان الحرائق في تلوث شديد للهواء في سيدني، التي ستستضيف هذا الأسبوع الأدوار النهائية للنسخة الأولى من كأس المحترفين لفرق الرجال، وملبورن التي ستنطلق فيها أولى البطولات الأربع الكبرى، في 20 يناير كانون الثاني.

وأعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا والفائز بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، والذي يمثل بلاده في كأس المحترفين، الأسبوع الماضي، عن أمله في ”تبدد“ الأزمة في أقرب وقت، مشددا على ضرورة وجود خطة لتجنب أي آثار ضارة على صحة اللاعبين في حال استمرارها.

واستجابة للاستفسارات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال المنظمون على موقع تويتر الرسمي للبطولة: ”لدينا ثلاثة استادات مزودة بأسقف متحركة وثمانية ملاعب داخل القاعات في ملبورن.

”في حال وجود دخان كثيف للغاية، وهو احتمال مستبعد، سيتم إغلاق الأسقف في الاستادات الثلاثة، ويستمر اللعب مع تشغيل أجهزة التكييف وأنظمة تنقية الهواء.

”إذا تسرب الدخان إلى الاستادات فستعمل الأجهزة على تنقية الهواء“.

ويتم الاستعانة بالأسقف المتحركة غالبا لضمان استمرار اللعب حال هطول أمطار أو ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وسيتم في هذه الحالة تعليق اللعب على 22 ملعبا مفتوحا آخر. وتستخدم الملاعب داخل القاعات عادة في التدريبات.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي لوسائل إعلام محلية: ”الحفاظ على صحة اللاعبين والجمهور والعاملين أولوية دائمة. سنواصل العمل واضعين في اعتبارنا أن تكون القرارات في هذا الإطار“.