حرب تصريحات جديدة بين حبيب نورمحمدوف وكونور مكغريغور

رد علي عبدالعزيز مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف على تصريحات الإيرلندي كونور مكغريغور الذي حاول من خلالها تبرير هزيمته عبر تأكيده أن استعداداته للنزال كانت سيئة وأنه كان مصابا أيضا.

وقال علي عبدالعزيز مدير أعمال المصارع الروسي في تصريحات نشرتها صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية: ”اسمعوا مدربيه قبل النزال، قالوا إنه جاهز وإنه سيقضي على حبيب في 3 جولات، وإنه كان في أفضل حالاته“.

وأضاف مدير أعمال حبيب نورمحمدوف: ”ومن بعد ذلك قالوا إن استعداداته كانت فظيعة وإن رجله كانت مثل كرة، إنها أكاذيب“.

ويأتي الجدل الجديد وسط توقعات بإمكانية حصول لقاء ثأري بين البطلين في سنة 2020، حيث سيواجه كونور مكغريغور يوم 18 من الشهر الحالي الأمريكي دونالد سيروني، ضمن منافسات UFC 246، وفي حال فوزه سيتحدى بطل العالم في الوزن الخفيف في المستقبل.

بينما يدافع الروسي حبيب نورمحمدوف عن لقبه أمام الأمريكي توني فيرغسون، يوم 18 نيسان / أبريل القادم، ضمن منافسات UFC 249.

وهزم نور محمدوف البطل الإيرلندي، في تشرين الأول / أكتوبر 2018، في الجولة الرابعة، وشهد النزال صراعا قويا بين البطلين وطاقمهما قبل النزال وبعده، وهو ما أدى لعقوبات ضدهما وتوقيفهما لفترة.

وسخر علي عبدالعزيز مدير أعمال الروسي نورمحمدوف من جسم الإيرلندي كونور مكغريغور، الذي نشر صورة له وقال: ”يبدو ككرة منفوخة، لاعب كمال أجسام هذا ما اعتقد، ليس له لدينا أي حب“.

ورفض سابقا نور محمدوف وفريقه إجراء أي لقاء ثأري ضد البطل الإيرلندي كونور مكغريغور، رغم تحديه لهم عدة مرات عبر المواقع الاجتماعية والتصريحات المستفزة عبر وسائل الإعلام العالمية، مؤكدين أن أبطالا آخرين يستحقون فرصة لمواجهة بطل العالم.

ودافع حبيب نورمحمدوف على لقبه أمام الأمريكي داستن بوارييه، في نزال جرى في أبوظبي الإماراتية، ضمن منافسات UFC 242.