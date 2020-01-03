تعرف إلى أقوى نزالات منافسات UFC في 2020

تعود عجلة منافسات UFC للدوران مجددا يوم 18 كانون الثاني/يناير الحالي بعد غياب حوالي شهر من آخر نزال جرى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وستكون بداية سنة 2020 مميزة لكونها ستعرف عودة الإيرلندي الشهير كونور مكغويغور للمنافسات، حيث يفتتح السنة بنزال قوي أمام منافسه دونالد سيروني في سعيه للفوز ودخول خانة المنافسين للروسي حبيب نورمحمدوف على اللقب العالمي.

وستعرف سنة 2020 عدة نزالات ونسخ من المسابقة ورصدت صحيفة “ آس“ الإسبانية أبرز النزالات المؤكدة في السنة لغاية شهر نيسان/أبريل القادم.

أبرز نزالات منافسات UFC في 2020

شهر كانون الثاني/ يناير

18 كانون الثاني/ يناير : UFC 246:

كونور مكغويغور أمام دونالد سيروني

25 كانون الثاني/ يناير

الأمريكي مورتيس بليدس ضد البرازيلي جونيور دوس سانتوس

شباط/فبراير

8 شباط/ فبراير UFC 247

جون جونز ضد دومينيك رييس على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل وفالنينا شيفشينكو ضد كاتلين شوكاجيان على لقب بطولة العالم في وزن الذبابة.

15 شباط/فبراير

الأمريكي كوري أندرسون ضد البولندي جان باشوفيتش

23 شباط/فبراير

بول فيلدير ضد دان هوكير

29 شباط/فبراير

الأمريكي جوزيف بينافيديس ضد البرازيلي ديفيرسون فيغيريدو

آذار / مارس

7 آذار/مارس UFC 248

الصينية تشانغ ويلي ضد البولندية جوانا يدرزيتشيك على بطولة العالم في وزن القش

14 آذار/مارس

البرازيلي إليسيو زاليسكي دوس سانتوس ضد الروسي أليكس كونشينكو

21 آذار/مارس

جون فيليبس ضد دوسكو تودوروفيتش

28 آذار/مارس

الكاميروني/الفرنسي فرانسيس نغانو ضد السورينامي جيزينهو روزونسترويك

نيسان/أبريل

18 نيسان / أبريل UFC 249

الروسي حبيب نورمحمدوف ضد الأمريكي توني فيرغسون على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف.