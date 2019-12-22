خسر رغم أفضليته.. بدر هاري يسقط بعد توجيه ركلة قوية لخصمه العملاق ريكو (فيديو)

تعرض بطل الكيك بوكسينغ المغربي بدر هاري لإصابة خطيرة خلال نزاله مع البطل الهولندي ريكو فيرهوفن، وذلك في إطار منافسات بطولة GLORY Collision 2 على حلبة ”جيل رودم“ في هولندا.
ووجّه بدري هاري ركلة قوية بقدمه اليسرى إلى وجه العملاق فيرهوفن خلال الجولة الثالثة من النزال، إلا أنه سقط على الأرض، واضطر إلى الانسحاب بعد تعرضه لإصابة أسفل الساق.
Badr comes out firing!! ???? #GLORY #Collision2 #UnfinishedBusiness pic.twitter.com/hqyFiGfKAf
— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) December 21, 2019
وأشارت تقارير إلى أن بدر هاري تعرض إلى تشنج قوي في الساق، ولم يستطع إكمال النزال، وانسحب من الجولة الثالثة، قبل جولتين على النهاية، إذ يُقام النزال من 5 جولات.
واستطاع بدر هاري إسقاط فيرهوفن مرتين خلال النزال الذي أقيم بينهما أمس؛ ما منحه الأفضلية في الفوز بالمباراة، إلا أن إصابته المفاجئة قلبت المعطيات، وأجبرته على الانسحاب، ليحتفظ الهولندي بلقبه.
Badr looked real good up until his injury #Collision2 pic.twitter.com/EYiUnBqu1K
— ShayMyName (@ImShannonTho) December 21, 2019
وكان النزال الأول الذي أقيم بين البطلين بدر هاري وريكو فيرهوفن عام 2016 انتهى أيضا لصالح الهولندي العملاق، بعد انسحاب هاري من الجولة الثانية عقب تعرضه لكسر في المرفق.
واحتفظ فيرهوفن بحزام بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل، وذلك حسب منظمة Glory.
Badr Hari hurt his ankle somehow during this kick and he’s balling on the canvas. He’s obviously pissed this happened during this huge fight. #Collision2 pic.twitter.com/vIzdL7r4LU
— ShayMyName (@ImShannonTho) December 21, 2019
Heres the spin kick that hurt Badr hari’s leg after he dropped Rico twice. I think He hit too high up on his leg instead of hitting with the heel. #glorykickboxing #Glory pic.twitter.com/SQyU6UIxj3
— Chris Deep (@Xdeep13) December 21, 2019