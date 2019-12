خسر رغم أفضليته.. بدر هاري يسقط بعد توجيه ركلة قوية لخصمه العملاق ريكو (فيديو)

تعرض بطل الكيك بوكسينغ المغربي بدر هاري لإصابة خطيرة خلال نزاله مع البطل الهولندي ريكو فيرهوفن، وذلك في إطار منافسات بطولة GLORY Collision 2 على حلبة ”جيل رودم“ في هولندا.

ووجّه بدري هاري ركلة قوية بقدمه اليسرى إلى وجه العملاق فيرهوفن خلال الجولة الثالثة من النزال، إلا أنه سقط على الأرض، واضطر إلى الانسحاب بعد تعرضه لإصابة أسفل الساق.

وأشارت تقارير إلى أن بدر هاري تعرض إلى تشنج قوي في الساق، ولم يستطع إكمال النزال، وانسحب من الجولة الثالثة، قبل جولتين على النهاية، إذ يُقام النزال من 5 جولات.

واستطاع بدر هاري إسقاط فيرهوفن مرتين خلال النزال الذي أقيم بينهما أمس؛ ما منحه الأفضلية في الفوز بالمباراة، إلا أن إصابته المفاجئة قلبت المعطيات، وأجبرته على الانسحاب، ليحتفظ الهولندي بلقبه.

وكان النزال الأول الذي أقيم بين البطلين بدر هاري وريكو فيرهوفن عام 2016 انتهى أيضا لصالح الهولندي العملاق، بعد انسحاب هاري من الجولة الثانية عقب تعرضه لكسر في المرفق.

واحتفظ فيرهوفن بحزام بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل، وذلك حسب منظمة Glory.

Badr Hari hurt his ankle somehow during this kick and he’s balling on the canvas. He’s obviously pissed this happened during this huge fight. #Collision2 pic.twitter.com/vIzdL7r4LU

Heres the spin kick that hurt Badr hari’s leg after he dropped Rico twice. I think He hit too high up on his leg instead of hitting with the heel. #glorykickboxing #Glory pic.twitter.com/SQyU6UIxj3

— Chris Deep (@Xdeep13) December 21, 2019