افتتاح الاستاد الوطني في طوكيو رمز أولمبياد 2020

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، باكتمال أعمال البناء في الاستاد الوطني، المشيد خصيصًا من أجل أولمبياد طوكيو 2020، في الوقت المحدد بعد تعثر في البداية.

ويسع الاستاد، الذي تكلف تشييده 1.44 مليار دولار، 68 ألف مقعد، وسيستضيف حفل افتتاح الأولمبياد يوم 24 يوليو تموز المقبل.

كما سيحتضن منافسات ألعاب القوى وكرة القدم خلال الألعاب الصيفية بجانب حفل الختام.

وخلال خطابه في مراسم افتتاح الاستاد، قال آبي إن المنظمين واجهوا تحديات كبيرة بعد إلغاء التصميم الأصلي للاستاد بسبب الاحتجاجات الشعبية لارتفاع التكلفة.

وأدى التغيير إلى تأجيل عملية البناء إلى ديسمبر كانون الأول 2016 ولم يتمكن الاستاد من استضافة كأس العالم للرجبي هذا العام كما كان مخططًا.

وقال آبي: ”سيكون الاستاد الوطني رمزًا لأولمبياد طوكيو 2020 ومنافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعتقد أن عملية البناء شهدت الكثير من الصعوبات.

”تغير التصميم خلال العملية“.

وأضاف: ”هذه نتيجة تضافر جهود كل اليابانيين والعمل الشاق، لذا يمكننا الاحتفال اليوم أخيرا“.

واقتصر احتفال اليوم على عدد قليل من المسؤولين، وسيشهد الاستاد أول مناسبة جماهيرية، يوم السبت المقبل.

وسيكون نهائي كأس الإمبراطور لكرة القدم أول حدث رياضي في الاستاد في أول أيام العام الجديد.

وتابع آبي: ”يجب أن نجعل أولمبياد طوكيو فرصة لتبادل أحلامنا وآمالنا ولخلق إرث جديد يبعث بالفخر ويظهر قوة اليابان أمام العالم ويفتح آفاق المستقبل أمام بلادنا“.

وتقام المنافسات الأولمبية بين 24 يوليو تموز والتاسع من أغسطس آب العام المقبل.