رسميًا.. سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقررة إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر، بسبب قضايا المنشطات.

وقرر الاتحاد الدولي، في بيان اليوم السبت، منح رومانيا حق الاستضافة والتنظيم بدلاً من مصر، على خلفية صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية قبل يومين بإيقاف مصر لمدة عامين وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

يذكر أن قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد إيهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ).

وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولًا عدة بسبب المنشطات على غرار الصين، روسيا، كازاخستان، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، تركيا، وغيرها من الدول الوازنة في عالم رفع الاثقال.

ونالت الأثقال المصرية شرف الميدالية الأولى في الألعاب الأولمبية، وكانت ذهبية عبر محمد نصير في الوزن الخفيف الثقيل في نسخة أمستردام 1928.

وسيحرم هذا القرار مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

يذكر أن محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال، أعلن اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأولمبية طعن مصر ضد قرار الإيقاف لمدة عامين.