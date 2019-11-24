 وايلدر يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوز بالضربة القاضية – إرم نيوز‬‎

وايلدر يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوز بالضربة القاضية

وايلدر يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوز بالضربة القاضية

المصدر: فريق التحرير

احتفظ ديونتاي وايلدر بلقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل بعد الفوز بالضربة القاضية في الجولة السابعة على لويس أورتيز، يوم السبت.

وفي إعادة لنزال 2018، امتص وايلدر الضغط من منافسه الأكبر سنًّا قبل أن يرسل سلسلة من اللكمات بيده اليمنى نحو جبهة أورتيز.

وكان أورتيز واقفًا على قدميه قبل نهاية العد لكنه كان يعاني حالة ترنح؛ ما دعا الحكم إلى إنهاء النزال.

وكان القرار قاسيًا على الملاكم الكوبي البالغ عمره 40 عامًا والذي كان الأكثر نشاطًا في بداية النزال.

وهذا الانتصار رقم 42 للعملاق وايلدر مقابل تعادل واحد وسيخوض نزالًا في فبراير/ شباط 2020 ضد تايسون فيوري وهو الملاكم البريطاني الذي لم يتعرض لأي هزيمة وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل في لوس أنجليس منذ زهاء عام .

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