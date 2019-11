وايلدر يحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي بعد فوز بالضربة القاضية

احتفظ ديونتاي وايلدر بلقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل بعد الفوز بالضربة القاضية في الجولة السابعة على لويس أورتيز، يوم السبت.

وفي إعادة لنزال 2018، امتص وايلدر الضغط من منافسه الأكبر سنًّا قبل أن يرسل سلسلة من اللكمات بيده اليمنى نحو جبهة أورتيز.

وكان أورتيز واقفًا على قدميه قبل نهاية العد لكنه كان يعاني حالة ترنح؛ ما دعا الحكم إلى إنهاء النزال.

Wilder really is the man with iron fist lol 1 punch will goodnight a nigga..Ortiz was winning than BOOM!#deontaywilder pic.twitter.com/PilPvfT2gc

— Peace to the 5 Percenters (@DATBOIVIC) November 24, 2019