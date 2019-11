البريطاني سام بيرد يفوز بالسباق الافتتاحي لموسم ”فورمولا إي“ في السعودية

فاز البريطاني سام بيرد بالسباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم للسيارات الكهربائية فورمولا إي في السعودية مع فريق فيرجين ريسنغ اليوم الجمعة، بينما صعد بورشه وفيراري، في أول مشاركة لهما بالسلسلة، إلى منصة التتويج سريعًا.

وقاتل بيرد (32 عامًا) من المركز الخامس في البداية ليواصل سجل انتصاراته في كل مواسم فورمولا إي منذ انطلاقتها في 2014-2015.

والفوز هو التاسع لبيرد في فورمولا إي وهو ثالث أكثر سائق تحقيقًا للانتصارات.

وأنهى الألماني أندريه لوترر السباق في المركز الثاني مع بورشه بينما احتل البلجيكي ستوفل فاندورنه المركز الثالث مع مرسيدس.

وتستضيف حلبة الدرعية سباقًا ثانيًا يوم السبت.

????????WIN FOR @sambirdofficial ????????

And on the 5th anniversary of his maiden @FIAFormulaE win!

It's all thanks to that new beard! ???? #ABBFormulaE #DiriyahEPrix ???????? pic.twitter.com/KlfSWHpg7v

— Envision Virgin Racing Formula E (@EnvisionVirgin) November 22, 2019