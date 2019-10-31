مرشح جديد لخلافة كوفاتش في بايرن ميونخ

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بايرن ميونخ قد يتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير في حال إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش.

وشعر كوفاتش مدرب بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا بالضغط قبل الانتقال لمواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت بينما أثارت إشادته بجماهير فريقه السابق المزيد من الغضب ضده.

وبات مستقبل كوفاتش محل شك في الأسابيع الأخيرة في ظل قلة الأهداف والاعتماد بشكل كبير على براعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع غياب الهيمنة على المسابقة هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثاني.

ولم يحسن الفوز المتأخر 2/1 لبايرن ميونخ على بوخوم المنافس في الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا كثيرًا من موقف كوفاتش في ظل استمرار التكهنات الإعلامية بشأن خليفته المحتمل.

كما أن إشادته بجماهير آينتراخت فرانكفورت دفعت المزيد من جماهير بايرن ميونخ للهجوم عليه.

وقال كوفاتش عقب الفوز الباهت على بوخوم: ”ستكون مباراة صعبة في آينتراخت فرانكفورت. أعرف الأجواء هناك. لديهم أفضل جماهير في الدوري. هذا يجب قوله لأنهم أثبتوا ذلك بالفعل خلال السنوات الأخيرة“.

تصريحات مؤسفة

وصبت جماهير بايرن ميونخ غضبها على المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ طالب العديد منهم برحيله بعد هذه التصريحات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها المدرب الكرواتي البالغ من العمر 48 عامًا الجدل بتصريحاته.

وقال قبل أسبوعين عن توماس مولر الفائز بكأس العالم 2014 بأنه ”خيار للطوارئ“.

وخلال هذا الأسبوع علق على إثارة ليفربول للإعجاب بسبب قدرة لاعبيه على الضغط قائلًا: ”لا يمكنك السير في طريق سريع على سرعة 200 كيلومتر في الساعة بينما سرعة سيارتك لا تتجاوز 100 كيلومتر، يجب عليك التأقلم مع ما لديك“.

ورغم عدم الارتياح على مقاعد البدلاء لكن الفوز في آينتراخت فرانكفورت قد يعيد بايرن ميونخ إلى الصدارة في إطار سعيه للفوز بلقبه الثامن على التوالي في الدوري.

وقال كوفاتش: ”آينتراخت فرانكفورت سيلعب بقوة منذ البداية، لذلك يجب أن نتعامل معهم على هذه الأساس، لا ننتظر رد الفعل بل نتخذ زمام المبادرة“.

وأي نتيجة أخرى سوى الفوز ستؤدي إلى تراجع الفريق البافاري في سباق صعب ومتقارب على الفوز باللقب لأول مرة منذ سنوات وبالطبع ستزداد الضغوط على كوفاتش الذي سيصبح في موقف لا يحسد عليه.

ودرب كوفاتش آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2016 و 2018 وفاز بكأس ألمانيا مع الفريق في 2018 قبل الانتقال لتدريب بايرن ميونخ.

بوكيتينو قادم

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية نقلًا عن موقع ”Sport1“ فقد وضعت إدارة النادي البافاري بوكيتينو على رأس أولوياتها في حال إقالة المدير الفني الكرواتي.

وكان من المرشحين أيضًا الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام لكن حسن صالح حميدتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ يحرص على أن يكون بوكيتينو هو المدرب القادم للفريق.

ويمر توتنهام مع بوكيتينو ببداية سيئة للموسم ما جعل مستقبل المدير الفني الأرجنتيني في النادي اللندني على المحك.

وخسر 3 مباريات في الدوري بين آخر 5 بينها واحدة أمام ليفربول يوم الأحد الماضي حيث يقبع توتنهام في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز ويبتعد بـ8 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.