WWE كروان جول: توقعات بارتداء ناتاليا ولايسي إيفانز. ملابس طويلة في أول نزال نسائي في السعودية

سيشهد استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس حدثًا تاريخيًّا بإقامة أول نزال للمصارعة الحرة للمحترفين بين السيدات في عرض ”كراون جول“ الذي تستضيفه المملكة.

وأعلنت شركة WWE خلال مؤتمر صحفي أقيم في استاد الملك فهد الدولي أن أول نزال للسيدات يقام في المملكة سيجمع بين نجمتي المصارعة الحرة للمحترفين ناتاليا ولايسي إيفانز.

ويقام عرض ”كراون جول“ ضمن موسم الرياض والذي يضم أكثر من ١٠٠ فعالية خلال شهرين يقدم خلاله فعاليات ترفيهية ورياضية عالمية.

وقالت لايسي في مقطع فيديو عقب وصولها إلى الرياض“ سعيدة لمشاركتي في هذا الحدث التاريخي ووصول المصارعة الحرة للمحترفين لأماكن وبلدان لم تبلغها من قبل“.

وأضافت ”من دواعي فخري وجودي هنا لفتح أبواب جديدة لم يتم التطرق لها من قبل. لا أستطيع أن أصدق أن ذلك يحدث بخوض مباراة في مصارعة السيدات في السعودية“.

لكن من المثير في الأمر أنه لم يتم الكشف عن الملابس التي سترتديها المصارعتان خلال النزال بما يحافظ على تقاليد المملكة لكن من المتوقع، كما أ شارت بعض التقارير الصحفية، أن تلتزم لايسي وناتاليا، في عرض ”كراون جول“، بارتداء الملابس الطويلة، على غرار ما حدث سابقًا في دولة الإمارات.

لايسي إيفانز تحدثت معنا في WWE الآن عن أول نزال للسيدات سيقام في المملكة العربية السعودية وذلك خلال عرض كراون جول الذي سيقام اليوم الساعة ٨ مساءا بتوقيت السعودية وسوف تخوض فيه مواجهة أمام نتاليا #WWECrownJewel #WWEALAN @LaceyEvansWWE @NatbyNature @NathalieMamo12 #موسم_الرياض pic.twitter.com/z6X5PPIwoJ — WWE MENA (@WWEmena) October 31, 2019

وقبل عامين التقت أليكسا بليس بطلة ”رو“ للسيدات مع ساشا بانكس في أبوظبي وكتبتا سطرًا جديدًا في تاريخ المصارعة الحرة حيث سجلتا اسميهما كأول سيدتين تخوضان نزال مصارعة حرة في أبو ظبي عاصمة الإمارات وذلك على ملعب التنس في مدينة زايد الرياضية في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان النزال على بطولة ”رو“ للسيدات وفازت به بليس واحتفظت بالبطولة، وترجع أهمية النزال إلى كونه الأول من نوعه للسيدات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ككل، رغم العروض المتعددة التي أقامتها مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية WWE في المنطقة في السنوات الماضية.

وارتدت كل منهما سروالًا طويلًا خلال النزال بما يراعي تقاليد البلد وسكانه خاصة وأن الملابس المعتادة في مثل هذه المناسبات قصيرة وكاشفة عن مفاتن جسد الأنثى.

وظهرت لايسي إيفانز بملابس محتشمة في فيديو ترويجي للنزال المرتقبل بعكس عادة مصارعات WWE.