اتهام جديد بالاعتداء الجنسي ضد المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن فتاة تقدمت بشكوى ضد المصارع الأيرلندي الشهير كونور مكغريغور تتهمه بالاعتداء جنسيا، حدث في دبلن في الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في سيارة خلال تواجدهما في دبلن الأيرلندية وأن الشرطة تحقق في الأمر.

وحسب صحيفة ”آس“، نفى ناطق رسمي باسم المصارع الأيرلندي الشهير التهمة، وقال: ”كونور يتعرض بشكل دائم للشائعات، وينفي بشكل قاطع كل الاتهامات بشأن الاعتداء الجنسي“.

لكن مصدر من الشرطة الأيرلندية أكد أن هناك تحقيق مفتوح حاليا في الموضوع.

وكان كونور مكغريغور محل تهمة أخرى في آذار/مارس الماضي بشأن اعتداء جنسي ضد امرأة في أحد فنادق دبلن واستمعت الشرطة لأقوله قبل أن يطلق سراحه.

كما تم اتهام المصارع الأيرلندي الشهير بالاعتداء على شخص في أحد شوارع دبلن، وهي الحادثة التي كانت مسجلة على فيديو ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ هزيمته أمام الروسي حبيب نورمحمدوف في تشرين الأول/أكتوبر بالضربة القاضية العام الماضي لم يعد للمصارعة، وأعلن مؤخرا اعتزاله القتال لكنه لازال يثير الجدل على المواقع الاجتماعية وفي وسائل الإعلام.

وحقق المصارع الأيرلندي في مسيرته 21 انتصارا و4 هزائم وكان بطلا للعالم للوزن الخفيف، كما واجه الأمريكي الشهير فلويد مايويدر في لقاء شهير كسب من وراءه أموالا كبيرة.

وحاول المصارع الأيرلندي مواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف في لقاء ثأري، لكن الروسي رفض بشدة كل محاولاته لنزال جديد.