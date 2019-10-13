ميدفيديف يسحق زفيريف ويتوج بلقب بطولة شنغهاي للتنس

سحق الروسي دانييل ميدفيديف منافسه ألكسندر زفيريف 6-4 و6-1 ليحرز لقبه الرابع هذا الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس اليوم الأحد.

وبدأ الألماني زفيريف اللقاء متفوقًا 4-صفر في المواجهات المباشرة مع ميدفيديف، لكنه اعترف بأن منافسه الروسي ”ربما يكون أفضل لاعب في العالم حاليًا“.

وكسر ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة، الذي خاض النهائي السادس له على التوالي، إرسال زفيريف مرتين ليحسم المجموعة الأولى أمام حشد جماهيري كبير.

وبدا اللاعب البالغ عمره 23 عامًا أكثر شراسة في المجموعة الثانية وتقدم 5-صفر قبل أن يظهر زفيريف بعض المقاومة‭.‬

وحسم ميدفيديف اللقاء بإرسال ساحق محققًا لقبه الثاني على التوالي في بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة بعد تتويجه في سينسناتي.

وردًا على سؤال حول عدم الاحتفال بانتصاراته في الملعب قال ميدفيديف ساخرًا ”قلت بعد سينسناتي إنني أعتقد أن الجميع يتحدثون عن رغبتهم في رؤية شيء جديد.. لذلك لا أحتفل. أفوز وحسب“.

واختتم ميدفيديف مسيرة رائعة في شنغهاي شهدت عدم خسارة أي مجموعة ليواصل مشواره المبهر في النصف الثاني من الموسم.

وحسن المصنف الرابع عالميًا سجله في 2019 بتحقيق 59 فوزًا مقابل 17 هزيمة ويتضمن ذلك 46 انتصارًا في الملاعب الصلبة ببطولات اتحاد المحترفين هذا الموسم.

كما تأهل بالفعل للبطولة الختامية للموسم في لندن بجانب نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال وروجر فيدرر ودومينيك تيم وستيفانوس تيتيباس. ومن بين لاعبي الجيل الجديد أظهر ميدفيديف استعداده لانتزاع عرش اللعبة من ”الثلاثة الكبار“ ديوكوفيتش ونادال وفيدرر والترشح للفوز في البطولات الأربع الكبرى في الموسم المقبل.

وأضاف ميدفيديف: ”ما حققته في الأشهر الأخيرة أمر هائل. كافحت من أجل هذا وأتمنى تحقيق المزيد“.

ومع تبقي مقعدين بالبطولة الختامية يبدو زفيريف في طريقه للتأهل إذ يحتل المركز السابع حاليًا في السباق إلى لندن.