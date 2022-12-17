النتائج الكاملة لليوم الأول لمستر أولمبيا.. وبيج رامي يبدأ في هذا التوقيت
بدأت فعاليات بطولة مستر أولمبيا 2022 في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي في منتجع وكازينو بلانيت هوليوود في لاس فيغاس بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تضمنت أكثر من 11 حدثًا طوال هذه الأيام، لكن الحدث الأبرز بالطبع هو الوزن المفتوح لمستر أولمبيا، الذي يدافع فيه البطل المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي) عن لقبه للعام الثاني على التوالي.
ولم تبدأ نهائيات الوزن المفتوح للرجال الذي يشارك فيه بيج رامي البالغ عمره 38 عاما، لكنه صعد مسرح أولمبيا للعرض على التحكيم المسبق قبل المشاركة في فئة الوزن المفتوح مع زميله محمد شعبان بداية من فجر الأحد بتوقيت الشرق الأوسط، بينما يشارك في فئة 212 المصري محمد العظيم والكويتيان ناصر محمد وأحمد أشكناني.
ويدخل بيج رامي منافسات 2022 باعتباره المرشح الأوفر حظا لتدعيم مكانته والفوز بلقبه الثالث على التوالي، لكنه سيواجه منافسة قوية من فيل هيث البطل سبع مرات.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لليوم الأول لفعاليات مستر أولمبيا التي تضم 11 فئة:
212 أولمبيا
ولم يعد ديريك لونسفورد بطل 212 السابق للدفاع عن اللقب هذا العام مما ترك الباب مفتوحًا أمام المنتصر السابق شون كلاريدا لاستعادة الكأس والفوز بمسابقة 212 الثانية له في أولمبيا 2022، وتمكن من مواجهة خطر أنجيل كالديرون فرياس والليبي كمال القرقني.
وفي ما يلي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى:
الفائز - شون كلاريدا – 50.000 دولار.
المركز الثاني – أنجيل كالديرون فرياس 20.000 دولار.
المركز الثالث- كمال القرقني- 10.000 دولار.
السيدة أولمبيا
مددت أندريا شو مسيرتها في القمة وأضافت كأس أولمبيا الثالث لتصبح السيدة أولمبيا 2022.
وحلت أنجيلا يو في المركز الثاني. واقتحمت الوافدة الجديدة برانكا نججوفيتش المراكز الخمسة الأولى في أول ظهور لها.
وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يشهد فيها المشجعون المخضرمة مارجي مارتن على مسرح أولمبيا. وقد احتلت المركز الرابع في ظهورها الأخير وتعتزم التقاعد بعد المسابقة.
الفائزة - أندريا شو – 50.000 دولار.
المركز الثاني - أنجيلا يو - 20.000 دولار.
المركز الثالث– هيلي تريفينو 12000 دولار.
"فيتنس أوليمبيا"
اضطرت المدافعة عن اللقب ويتني جونز إلى الانسحاب من مسابقة 2022 لأسباب صحية. وكان من المؤكد أن صاحب اللقب سيتغير. وكررت البطلة السابقة ميسي تروسكوت التاريخ من خلال استعادة اللقب وتعطيل عهد جونز للحصول على ثاني لقب لها في أولمبيا.
واقتربت جاكلين بيكر من الجائزة الأولى لكنها حلّت في المركز الثاني متقدّمة على أرييل خضر.
الفائزة - ميسي تراسكوت – 50.000 دولار.
المركز الثاني - جاكلين بيكر – 20.000 دولار.
المركز الثالث - أرييل خضر – 12.000 دولار.
اللياقة البدنية للسيدات
كانت سارة فيليغاس المدافعة عن اللقب مرتين على استعداد لمواصلة مسيرتها المهيمنة في قسم اللياقة البدنية للسيدات في بطولة مستر أولمبيا لعام 2022، وواجهت منافسة من إفين ريين وبروك ووكر. ونجحت فيليغاس في مواجهة المواهب الجديدة لكنها اكتفت بالمركز الثاني.
الفائزة - ناتاليا أبراهام كويلو – 50.000 دولار.
المركز الثاني - سارة فيليجاس – 20.000 دولار.
المركز الثالث- بروك ووكر 12.000 دولار.
مستر أولمبيا (المفتوحة للرجال)
تبدأ النهائيات في الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 صباحا بتوقيت القاهرة في 17 ديسمبر.
اللياقة البدنية الكلاسيكية
تبدأ النهائيات في الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 صباحا بتوقيت القاهرة في 17 ديسمبر.
اللياقة البدنية للرجال
تبدأ النهائيات في الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 صباحا بتوقيت القاهرة في 17 ديسمبر.
بيكيني للسيدات
تبدأ النهائيات في الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 صباحا بتوقيت القاهرة في 17 ديسمبر.
بالكرسي المتحرك
تبدأ النهائيات في الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 صباحا بتوقيت القاهرة في 17 ديسمبر.