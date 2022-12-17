النتائج الكاملة لليوم الأول لمستر أولمبيا.. وبيج رامي يبدأ في هذا التوقيت

بدأت فعاليات بطولة مستر أولمبيا 2022 في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي في منتجع وكازينو بلانيت هوليوود في لاس فيغاس بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تضمنت أكثر من 11 حدثًا طوال هذه الأيام، لكن الحدث الأبرز بالطبع هو الوزن المفتوح لمستر أولمبيا، الذي يدافع فيه البطل المصري ممدوح السبيعي (بيج رامي) عن لقبه للعام الثاني على التوالي.