NBA.. ليكرز ينجو من هفوة ديفيز ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

نجا لوس أنجليس ليكرز من هفوة أنطوني ديفيز ليفوز 108-102 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز بعد وقت إضافي ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الأربعاء.

وحجز ليكرز المركز السابع في ملحق القسم الغربي ليتأهل لمواجهة ممفيس جريزليز في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستكون لدى تيمبرولفز فرصة أخرى لبلوغ الأدوار الإقصائية عندما يواجه الفائز من مواجهة نيو أورليانز بليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.