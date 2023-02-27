فيوري يهزم جيك بول في نزال الحقيقة بالدرعية تحت أنظار كريستيانو رونالدو وتايسون (فيديو)

ووسط ضيوف لامعين، مثل رونالدو الذي انتقل للعب مؤخرا بفريق النصر السعودي، وتايسون فيوري الأخ غير الشقيق لتومي وبطل العالم الحالي بوزن الثقيل، استغل تومي هفوات بول خلال ثماني جولات.

وقال فيوري الذي خرج أخيرا من ظل عائلته الشهيرة في الملاكمة: "الليلة حققت إرثي الخاص".

وأضاف: "خلال عامين ونصف كان لدي حلم ورؤية ولم يؤمن أحد بي، الآن يمكنهم الوقوف والمشاهدة".

وكان فيوري الأفضل في التبادلات الأولى لكن بول بدأ في التأقلم في الجولة الثالثة وحاول جذب منافسه للأمام والهجوم بيده اليمنى.

وخصمت نقطة من بول في الجولة الخامسة لضرب مؤخرة رأس فيوري الذي خصمت منه نقطة أيضا للمسك في الجولة السادسة.

وضغط بول في الجولة الأخيرة حين بحث الاثنان عن ضربة قاضية لم تتحقق.