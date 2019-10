نتائج هيل ان سيل 2019 الكاملة: فوضى في الحلبة وراندي أورتن يهزم علي (فيديو)

انتهى عرض هيل ان سيل 2019، حيث نشر الموقع الرسمي لـ wwe النتائج الكاملة للعرض الذي شهد أحداثًا ساخنة للغاية، جاءت كالتالي:

تمكنت نتاليا من التغلب على لايسي ايفانز، وفات بيكي لينش على ساشا بانكس لتحافظ على لقب راو للسيدات.

ونجح الثنائي دانيال براين ورومان رينز في التغلب على ايريك روان ولوك هاربر، كما فاز راندي أورتن على علي.

وفاز فريق ”ذا كابوكي وريورز“ المكون من أسكا وكايري سين من الفوز بلقب زوجي السيدات بعد الانتصار على أليكسا بليس و نيكي كروس، كما تغلب ذا فايكنج رايدرز وبرون سترومان على ذا أو سي.

أصبحت تامينا بطلة 24/7 بعد نجاحها في تثبيت كارميلا.

وفاز تشاد جيبل على الملك كوربن.

This match is getting SERIOUS! @MsCharlotteWWE is SET on leaving #HIAC with the #SmackDown #WomensChampionship. pic.twitter.com/aLk3pWmqFs

— WWE (@WWE) October 7, 2019