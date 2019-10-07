نتائج هيل ان سيل 2019 الكاملة: فوضى في الحلبة وراندي أورتن يهزم علي (فيديو)

انتهى عرض هيل ان سيل 2019، حيث نشر الموقع الرسمي لـ wwe النتائج الكاملة للعرض الذي شهد أحداثًا ساخنة للغاية، جاءت كالتالي:

تمكنت نتاليا من التغلب على لايسي ايفانز، وفات بيكي لينش على ساشا بانكس لتحافظ على لقب راو للسيدات.

علي قدم أداء جيد أمام الأفعى راندي أورتن في هيل ان سيل اليوم #HIAC pic.twitter.com/odOyeaAlgk — WWE MENA (@WWEmena) October 7, 2019

ونجح الثنائي دانيال براين ورومان رينز في التغلب على ايريك روان ولوك هاربر، كما فاز راندي أورتن على علي.

رومان رينز خلال نزاله اليوم في هيل ان سيل قام بتوجيه ضربة سبيرز قاضية إلى إيريك روان #HIAC pic.twitter.com/qLLS1grrdF — WWE MENA (@WWEmena) October 7, 2019

وفاز فريق ”ذا كابوكي وريورز“ المكون من أسكا وكايري سين من الفوز بلقب زوجي السيدات بعد الانتصار على أليكسا بليس و نيكي كروس، كما تغلب ذا فايكنج رايدرز وبرون سترومان على ذا أو سي.

المنافسة داخل القفص الحديدي بين ذا مان و ذا بوس كانت في قمة إثارتها خلال عرض هيل ان سيل اليوم#HIAC @SashaBanksWWE @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/O0NRXRjZ6e — WWE MENA (@WWEmena) October 7, 2019

أصبحت تامينا بطلة 24/7 بعد نجاحها في تثبيت كارميلا.

وفاز تشاد جيبل على الملك كوربن.

وتغلب أر تروث على تامينا ليصبح هو بطل 24/7.

وباتت شارلوت فلير بطلة سماكداون للسيدات بعدما تغلبت على بايلي.

وانتهى نزال سيث رولينز وذا فيند على لقب اليونفيرسال دون فائز بقرار من الحكم بعد أن تطورت المعركة بين رولينز ووايت بشكل خطير داخل الحلبة لتعم الفوضى.