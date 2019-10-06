ديوكوفيتش يسحق ميلمان ويحرز لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس لأول مرة

أحرز نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس لأول مرة بفوزه 6-3 و6-2 على الأسترالي جون ميلمان في المباراة النهائية في طوكيو، اليوم الأحد.

وكان ديوكوفيتش قد انسحب من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، لكنه تألق مع العودة إلى المنافسات وأحرز لقبه 76 في مسيرته الحافلة.

واحتاج المصنف الأول إلى 69 دقيقة فقط للتفوق على ميلمان وليفوز للمرة العاشرة بلقب بطولة يشارك فيها لأول مرة.

وكان ميلمان يخوض أول نهائي في مسيرته لبطولة من فئة 500 نقطة، لكن اللاعب الصربي البالغ عمره 32 عامًا توج دون خسارة أي مجموعة.

ولم يمنح ديوكوفيتش أي فرصة لمنافسه، الذي يتأخر عنه بفارق 79 مركزًا في التصنيف، لكسر إرساله، بينما كسر إرسال اللاعب الأسترالي البالغ عمره 30 عامًا ثلاث مرات في المباراة.

وضمن ديوكوفيتش في وقت سابق التأهل للبطولة الختامية لموسم الرجال في لندن.