فنانتان ساخرتان تعتذران للاعبة التنس نعومي أوساكا عن ”كريم تفتيح البشرة“

اعتذرت فنانتان ساخرتان من اليابان والشركة التي تدير أعمالهما بعد أن قالتا خلال عرض مباشر، إن لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا التي فازت بلقب بطولة بان باسيفيك مطلع الأسبوع ”تحتاج إلى كريم تفتيح بشرة“.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن هذه العبارة الساخرة من الثنائي الشهير باسم ”إيه ماسو“ وردت خلال عرض، يوم الأحد الماضي، وهو اليوم ذاته الذي شهد تحقيق أوساكا أول ألقابها منذ فوزها بأستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني.

كما قال الثنائي الساخر، إن الشمس أصابت أوساكا ”بحروق شديدة“.

وفي رسالة منفصلة على موقعها قالت شركة ”واتانابي إنترتينمنت“، التي تدير أعمالهما إن الثنائي الساخر اعتذر عن ”تعليقات غير لائقة ربما تسبب جرحًا للبعض“، لكنها لم تشر إلى أوساكا وهي لاعبة يابانية من أصول من هايتي.

وكتبت إي موركامي: ”كان ينبغي التفكير في الأمر. التعليق جرح الكثير من الناس وهو شيء لن نفعله مرة أخرى.

وتابعت: ”نعتذر بشدة عن أي جرح قد نكون قد سببناه لشخص معين ولكل شخص يرتبط به. نعتذر كذلك عن المشاكل التي سببناها“.

واعتذرت شركة واتانابي إنترتينمنت أيضًا دون أن تذكر اسم أوساكا.

وقالت: ”نعتذر عن تعليقات خالفت مبدأ التنوع في عصر يحترم ذلك“، مشيرة إلى أنها حذرت الثنائي الساخر من تكرار الأمر وستقوم بإجراءات لزيادة وعيه بهذا الصدد.

وولدت أوساكا، التي ستكمل 22 عامًا الشهر المقبل، في اليابان من أب من هايتي وأم يابانية لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة في صغرها.