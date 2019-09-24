وفاة ملاكم بلغاري في الحلبة أثناء خوضه مباراة (شاهد)

توفي الملاكم البلغاري بوريس ستانشوف بشكل مأساوي في الحلبة أثناء خوضه مبارة مع لاعب آخر.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن اللاعب كان يلعب تحت اسم وهوية ابن عمه الرياضية الذي يُدعى ”إيزوس فيليكوف“ ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وانهار بوريس ستانشوف الذي انتحل شخصية ابن عمه الملاكم، أثناء مباراة ضد أرديت مارجا، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وتبين أن ستانشوف كان يستخدم رخصة الملاكمة لابن عمه فيليكوف ويلعب باسمه منذ العام الماضي وكان يخطو أيضًا إلى الحلبة باستخدام الأدوية الخاصة بفيليكوف.

وبعد انهيار الملاكم، هرع الحكم والفرق الطبية إلى الحلبة.

وكتبت القناة التليفزيونية الألبانية أنه عانى من سكتة قلبية وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى المحلي، إلا أنه لم يستطع الأطباء إنعاشه.

ولم يتم كشف حالة الهوية الخاطئة إلا عندما اعترف فيليتشكوف، والذي قال: ”لقد لعب ببطاقتي منذ عام 2018، وقال إنها لا توجد مشكلة، فالمدرب يعلم“.

وتم عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد البلغاري للملاكمة المهنية لتحديد كيفية تغيير الأسماء والوثائق.

وفي يوليو من هذا العام، توفي الملاكم مكسيم داداشيف عن عمر يناهز 28 عامًا، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به أثناء مباراة ملاكمة ضد ملاكم بورتريكو سابريل ماتياس.