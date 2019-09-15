الملاكم تايسون فيوري ”المصاب“ يهزم أوتو فالين بإجماع آراء الحكام

الملاكم تايسون فيوري ”المصاب“ يهزم أوتو فالين بإجماع آراء الحكام

المصدر: رويترز

قاوم الملاكم البريطاني تايسون فيوري إصابته المبكرة بقطع فوق عينه اليمنى ليفوز بإجماع آراء الحكام على منافسه السويدي أوتو فالين في لاس فيغاس، مساء السبت.

وكان من المتوقع أن يفوز فيوري بسهولة، لكن المهمة أصبحت أصعب بسبب الجرح ونزيف الدماء أمام فالين المتماسك، إلا أنه حافظ في النهاية على سجله الخالي من الهزيمة.

وقال فيوري في مقابلة بالحلبة: ”كان نزالًا رائعًا. تعرضت لإصابة في العين، وهذا غيّر مسار المباراة“.

وأضاف: ”في معظم الوقت لم أكن أرى بوضوح، وتعرضت لإصابة أخرى“.

وقال فالين: ”فعلت كل ما بوسعي وبذلت أقصى جهد، وتايسون بطل رائع ولا يوجد شك الآن في أنني ملاكم جيد“.

ويستعد فيوري الآن لمباراة إعادة ضد ديونتاي وايلدر في فبراير شباط المقبل بعد تعادل مثير للجدل في النزال الأول في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال فيوري: ”ديونتاي وايلدر. أنت المنافس القادم. هذا النزال منحني دفعة قوية قبل مواجهة 22 فبراير، والآن أمامي بعض الوقت لأتعافى من الجرح ولقضاء وقت مع العائلة“.

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