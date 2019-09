الملاكم تايسون فيوري ”المصاب“ يهزم أوتو فالين بإجماع آراء الحكام

قاوم الملاكم البريطاني تايسون فيوري إصابته المبكرة بقطع فوق عينه اليمنى ليفوز بإجماع آراء الحكام على منافسه السويدي أوتو فالين في لاس فيغاس، مساء السبت.

وكان من المتوقع أن يفوز فيوري بسهولة، لكن المهمة أصبحت أصعب بسبب الجرح ونزيف الدماء أمام فالين المتماسك، إلا أنه حافظ في النهاية على سجله الخالي من الهزيمة.

وقال فيوري في مقابلة بالحلبة: ”كان نزالًا رائعًا. تعرضت لإصابة في العين، وهذا غيّر مسار المباراة“.

Tyson Fury’s brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin ???? pic.twitter.com/jbh8CBFhc9

وأضاف: ”في معظم الوقت لم أكن أرى بوضوح، وتعرضت لإصابة أخرى“.

وقال فالين: ”فعلت كل ما بوسعي وبذلت أقصى جهد، وتايسون بطل رائع ولا يوجد شك الآن في أنني ملاكم جيد“.

Tyson Fury wants Deontay “Bum” Wilder again. This time he’s looking for more than just a draw. pic.twitter.com/DslQl3MWYG

