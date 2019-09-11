تقارير: شوماخر أفاق من الغيبوبة

ذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، أن الألماني مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، خرج من غيبوبته.

ونقلت الصحيفة، عن الجراح الفرنسي الشهير فيليب ميناش قوله: ”شوماخر واعٍ الآن، وهو في قسمي وتحت مراقبتي“.

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق أن شوماخر نقل سرًا إلى قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، حيث سيتابع حالته البروفيسور ميناش.

وأكمل شوماخر 50 عامًا، في الثالث من يناير الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات، وأدى هذا الحادث لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات، بعد أن حقق 91 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى.

وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع فيراري، ما بين عامي 2000 و2004.