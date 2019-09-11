ديوكوفيتش يواجه خطر الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية الموسم

يواجه المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خطورة الابتعاد عن ملاعب التنس لنهاية الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها في بطولة أمريكا المفتوحة الكبرى.

وودع نولي بطولة الغراند سلام الأخيرة هذا العام من دور الـ16، بعد انسحابه أمام منافسه السويسري ستان فافرينكا بسبب معاناته من إصابة في الكتف الأيسر.

وحرمت الإصابة اللاعب الصربي من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وأرغمته على الانسحاب أمام فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين.

وينتظر أن يعود بطل ويمبلدون للعيادة السويسرية للخضوع لجراحة بسيطة في الكتف، ليكرر ما فعله في 2018 حينما خضع هناك لجراحة ناجحة في الكوع الأيمن.

وسيكون من الصعب على ديوكوفيتش الدفاع عن 2600 نقطة لنهاية الموسم الحالي، رغم أنه لم يعلن رسميًا موقفه من المشاركة في بطولات شنغهاي وباريس ونهائيات لندن وبطولة كأس ديفيز، وفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الرياضية.

ويبتعد ديوكوفيتش حاليًا بـ640 نقطة عن أقرب ملاحقيه، الإسباني رافائيل نادال الذي توج بلقب أمريكا المفتوحة (التاسع عشر له في الغراند سلام) والذي أصبح الأقرب لإنهاء العام في الصدارة.