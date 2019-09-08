مكغريغور يطالب نورمحمدوف بإعادة النزال في موسكو.. والبطل يتجاهله

جدد المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور طلبه بخوض مباراة إعادة أمام البطل حبيب نورمحمدوف لكن هذه المرة في موسكو، بينما محمدوف بطل UFC للوزن الخفيف يفكر في وجبته القادمة بعد التهام داستن بويرييه في أبوظبي يوم السبت.

وفي أول نزال يخوضه نورمحمدوف عقب انتصاره على مكغريغور في لاس فيغاس في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والذي أعقبه مشاجرة بين فريق كل من البطلين تسببت في إيقافها لفترة من الوقت حقق نورمحمدوف انتصاره 28 بدون خسارة بفوزه في الجولة الثالثة على بويرييه في ليلة UFC 242 في أبوظبي.

وادعى مكغريغور الاعتزال بعد خسارة العام الماضي لكنه سارع بتجديد طلبه خوض مباراة إعادة أمام نورمحمدوف عقب انتصار السبت في أبوظبي.

وقال مكغريغور عبر حسابه على تويتر ”احجز مباراة العودة في موسكو“ لكن دانا وايت رئيس UFC قال إن توني فيرغسون هو المنافس القادم لنورمحمدوف رغم أن مكغريغور يقدم خيارًا منطقيًا للبديل.

وقال وايت: ”حصل توني فيرغسون على المواجهة المقبلة أمام نورمحمدوف ومن الواضح أنه إذا كان لأي سبب من الأسباب لا يستطيع توني خوض المعركة أو لا يريد القتال في ذلك الوقت، فسنختار المنافس التالي، لكن كونور سيكون خيارًا مناسبًا.

”كونور مكغريغور يريد أن يقاتل وأنا متأكد من أن المشجعين يرغبون في رؤيته، لذلك سنرى كيف سنسوي هذا الأمر برمته.“.

كان نورمحمدوف حريصًا على تجنب الانخراط في مثل هذه المناقشات، مع تركيزه على وجبة ما بعد المعركة، قائلًا ”أنت تعرف كم هذه الرياضة مثيرة للاهتمام حتى لو انتصرت في 28 نزالًا متتاليًا دون أي خسارة، فأنت واحد من أكبر النجوم، أنت تحطم الجميع، يتحدث الناس عن كيف يجب أن تواجهه، يجب أن تقاتله، يجب أن تقاتل معه، فقط أعطني الاحترام.

”خصمي المقبل مثل شريحة لحم جيدة للغاية ، مع برغر وجبن. أريد هذا، مع بعض العصير مع الثلج، أريد الاستمتاع به، أعطني بضعة أيام من فضلك.“

ولكن عندما تحول الأمر إلى مواجهة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل جورج سانت بيير، والذي يعتبر على نطاق واسع أعظم مقاتل في كل العصور لكنه اعتزل منذ فبراير/شباط، لم يستطع نورمحمدوف إخفاء اهتمامه.

وقال: ”جورج سانت بيير رجل عظيم، بطل عظيم، رياضي رائع، إنه مثال جيد جدًا للأطفال الصغار، أعرف أنه اعتزل ولكن إذا كان يريد العودة، إذا كان يشعر بالجوع للمنافسة وإذا شعر أنه يستطيع ذلك أنا في انتظاره“.