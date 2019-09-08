أندريسكو تخطف الأضواء بانتزاع لقب أمريكا المفتوحة للتنس من سيرينا وليامز

ظهرت بيانكا أندريسكو غير معتادة على منصة التتويج في واحدة من البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد الفوز على سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة، يوم السبت، حتى أن مسؤولًا بالبطولة كان في حاجة إلى أن يوضح لها أين هو الجانب الأمامي من الدرع.

وكانت هذه اللحظة بمثابة تتويج لجهود الكندية البالغ عمرها 19 عامًا والتي أخفقت في التأهل إلى القرعة الرئيسة للبطولة منذ عام واحد لكنها باتت الآن من أبرز المواهب الواعدة في الرياضة.

وقالت أندريسكو: ”العام الماضي لم يكن سهلًا في مسيرتي وكنت أعاني إصابات عديدة. واصلت الثقة في نفسي وواصلت العمل بجدية وحافظت على الزخم والثقة“.

ولم تخسر أندريسكو إلا مجموعتين فقط طوال البطولة في فلاشينغ ميدوز هذا العام ولم تظهر أي إشارة على تراجع مستواها على مدار الصيف وتوجت بلقبين في تورونتو وإنديان ويلز.

وبينما أنهت أندريسكو عام 2018 في المركز 178 بالتصنيف العالمي فإنها صعدت بسرعة الصاروخ إلى المركز الـ 15 قبل انطلاق آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام في تقدم فاجأ مدربها نفسه.

واستمر التألق يوم السبت بالفوز 6-3 و7-5 على سيرينا وليامز التي حصدت 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وأكدت اللاعبة الواعدة أنها لا تنتظر أي تراجع في مستواها قريبًا.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة وسط مساندة من مجموعة من المشجعين الكنديين خارج استاد آرثر آش“ ”أحب هذا الشعور كثيرًا“.

وتابعت: ”أتطلع بشدة إلى ما يمكنني فعله في سنوات عديدة مقبلة“.