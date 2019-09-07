نتائج UFC 242.. حبيب نورماغوميدوف يتوج بطلًا للوزن الخفيف بهزيمة داستين بورييه (فيديو)

حسم الروسي المولود في داغستان حبيب نورماغوميدوف النزال القوي أمام الأمريكي داستن بورييه لتوحيد لقبي الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة في ليلة UFC 242 التي استضيفها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.

ورغم التنافس القوي إلا أن حبيب حسم اللقاء بعدما استسلم منافسه لكن البطل بكل تواضع رفع يد بويريه عاليا عقب نهاية النزال ويتبادل القمصان مع منافسه.

وشهدت حلبة ”ياس أرينا“ في أبوظبي اليوم السبت النزال المرتقب بين الروسي حبيب نورماغوميدوف والأمريكي داستن بورييه، ضمن خطة التعاون المشتركة بين ”UFC“ ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ودافع حبيب نور، بطل العالم للوزن الخفيف، عن لقبه أمام الأمريكي داستين بورييه.

وكان البطل محمدوف، قد فاز ببطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، على حساب الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي احتضنته مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ويعتبر حبيب أول داغستاني يفوز بحزام بطل العالم للوزن الخفيف، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث بات في رصيده 27 نزالًا حتى الآن، في حين مني منافسه الإيرلندي بـ4 هزائم، مقابل 21 انتصارًا في 25 نزالًا.

وتعتبر UFC اختصارًا لفنون القتال المختلطة، ومركزها في الولايات المتحدة، ويُعرض العديد من الأحداث القتالية في جميع أنحاء العالم.

النزال كان الأول ضمن عدة فعاليات عالمية تتم في الإمارات العربية المتحدة على مدار 5 سنوات مقبلة.