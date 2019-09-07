نتائج UFC 242.. حبيب نورماغوميدوف يتوج بطلًا للوزن الخفيف بهزيمة داستين بورييه (فيديو)

حسم الروسي المولود في داغستان حبيب نورماغوميدوف النزال القوي أمام الأمريكي داستن بورييه لتوحيد لقبي الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة في ليلة UFC 242 التي استضيفها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.
ورغم التنافس القوي إلا أن حبيب حسم اللقاء بعدما استسلم منافسه لكن البطل بكل تواضع رفع يد بويريه عاليا عقب نهاية النزال ويتبادل القمصان مع منافسه.
#حبيب_نورماجوميدوف يفوز ويقفز خارج الحلبة للاحتفال..#داستن_بويريه يستسلم أمام بطل الوزن الخفيف بعد مواجهة مثيرة#UFC242#ADShowdownWeek#أسبوع_أبوظبي_للتحدي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/DifWWgS778
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
وشهدت حلبة ”ياس أرينا“ في أبوظبي اليوم السبت النزال المرتقب بين الروسي حبيب نورماغوميدوف والأمريكي داستن بورييه، ضمن خطة التعاون المشتركة بين ”UFC“ ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
ودافع حبيب نور، بطل العالم للوزن الخفيف، عن لقبه أمام الأمريكي داستين بورييه.
وكان البطل محمدوف، قد فاز ببطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، على حساب الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي احتضنته مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
بداية نارية للجولة الثانية..#داستن_بويريه يباغت #حبيب_نورماجوميدوف بضربات قوية ومتتالية
#UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/tQExAzxOuG
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019
ويعتبر حبيب أول داغستاني يفوز بحزام بطل العالم للوزن الخفيف، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث بات في رصيده 27 نزالًا حتى الآن، في حين مني منافسه الإيرلندي بـ4 هزائم، مقابل 21 انتصارًا في 25 نزالًا.
وتعتبر UFC اختصارًا لفنون القتال المختلطة، ومركزها في الولايات المتحدة، ويُعرض العديد من الأحداث القتالية في جميع أنحاء العالم.
النزال كان الأول ضمن عدة فعاليات عالمية تتم في الإمارات العربية المتحدة على مدار 5 سنوات مقبلة.
كاد أن ينهيها من الجولة الأولى..#حبيب_نورماجوميدوف يسيطر على خصمه #داستن_بويريه بشكل تام
#UFC242 #أسبوع_أبوظبي_للتحدي #ADShowdownWeek#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/n1987L8Dpu
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2019