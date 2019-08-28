كيريوس يتهم اتحاد لاعبي التنس المحترفين بالفساد

يمكن أن يجد نيك كيريوس نفسه أمام مأزق جديد بعد أن اتهم اتحاد لاعبي التنس المحترفين بأنه ”فاسد“ عقب فوزه في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة الليلة الماضية.

وجاء تعليق اللاعب البالغ عمره 24 عامًا خلال مؤتمر صحفي ردًا على معاقبته بغرامة قيمتها 113 ألف يورو عقب هزيمته بالدور الثاني في بطولة سينسناتي للأساتذة أمام كارين ختشانوف هذا الشهر.

وتعرض كيريوس للغرامة بسبب تصرفات غير رياضية مثل الاعتداء اللفظي على حكم وتحطيم مضربين.

وقال اللاعب الأسترالي عقب الفوز على الأمريكي ستيف جونسون 6-3 و7-6 و6-4 إن الغرامة لم تؤثر على استعداداته لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وأبلغ الصحفيين: ”لم أتأثر بالعقوبة على الإطلاق. اتحاد اللاعبين المحترفين فاسد على أي حال، ولا أركز في هذه الأمور“.

وأضاف: ”لماذا نتكلم عن شيء حدث منذ ثلاثة أسابيع عندما اختلفت مع شخص في الدور الأول؟“.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في وقت سابق هذا الشهر إنه يبحث إمكانية اتخاذ قرارات أخرى ضد كيريوس قد تشمل غرامة إضافية أو الإيقاف.