روندا روزي كادت أن تفقد إصبعها بسبب التمثيل (فيديو وصور)

عانت روندا روزي من مواقف صعبة ومؤلمة خلال حياتها المهنية سواء في منافسات MMA أو المصارعة الحرة للمحترفين WWE ، لكن إصابتها الأخطر، جاءت خلال تمثيل دورها في مسلسل تلفزيوني.

وقالت المصارعة الأمريكية البالغ عمرها 32 عامًا، إنه كادت أن تفقد إصبعها بالكامل أثناء تصويرها مسلسل ”9-1-1“ التلفزيوني.

ونشرت روزي صورة لإصبعها قبل تقضيبه عبر حسابها على انستغرام، وبدت باكية أثناء الإمساك بإصبعها قبل علاج الجرح.

وأوضحت روزي في فيديو مصور، نشرته عبر قناتها الخاصة على موقع ”يوتيوب“ أن باب القارب سقط على يدها خلال تصوير أول مشهد في اليوم، لكنها نجحت في إنهاء التصوير قبل أن تخبر المخرج بما حدث.

ونقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تمكن الأطباء من إعادة ربط ”عظام الإصبع بشريحة ومسامير“.

وأضافت، أنها اعتقدت في البداية أن ما حدث كسر لظفرها لكن بعد انتهاء المشهد نظرت لإصبعها وأصيبت بالفزع من هول الصدمة“.

وابتعدت روزي عن منافسات المصارعة الحرة مؤقتًا لحين الانتهاء من أداء بعض الأدوار التمثيلية مثلها مثل جون سينا والعديد من نجوم WWE السابقين والحاليين.