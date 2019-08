كيريوس ينهار ويتشاجر مع الحكم ويحطم المضارب إثر خسارته في بطولة سينسناتي للتنس (فيديو)

واصل نيك كيريوس شجاره مع الحكم فيرجوس ميرفي خلال خسارته في الدور الثاني لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة أمام كارين ختشانوف، مساء الأربعاء، وأهان الحكم بصوت مرتفع قبل تركه الملعب ليحطم بعض المضارب.

وربما يواجه اللاعب الأسترالي عقوبة كبيرة من اتحاد اللاعبين المحترفين بعد شجاره مع الحكام للمرة الثانية في أسبوعين ومع ميرفي للمرة الثانية هذا الشهر إذ انهار خلال الهزيمة 6-7 و7-6 و6-2.

وتشاجر كيريوس مع ميرفي في نهاية المجموعة الثانية واتهمه ببدء الوقت المحدد لتنفيذ الإرسال بشكل مبكر. وتمت معاقبته بنقطة في نهاية الشوط الفاصل في المجموعة الثانية بعد إهانته الحكم الأيرلندي.

وترك اللاعب البالغ عمره 24 عامًا وغير المصنف في البطولة الملعب لدخول المرحاض ورغم اعتراض ميرفي أظهرت الصور أن كيريوس كان يحطم المضارب في النفق المؤدي إلى الملعب.

BANG, BANG!! ????????

Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it ???? ????

Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

