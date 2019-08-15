كيريوس ينهار ويتشاجر مع الحكم ويحطم المضارب إثر خسارته في بطولة سينسناتي للتنس (فيديو)

واصل نيك كيريوس شجاره مع الحكم فيرجوس ميرفي خلال خسارته في الدور الثاني لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة أمام كارين ختشانوف، مساء الأربعاء، وأهان الحكم بصوت مرتفع قبل تركه الملعب ليحطم بعض المضارب.

وربما يواجه اللاعب الأسترالي عقوبة كبيرة من اتحاد اللاعبين المحترفين بعد شجاره مع الحكام للمرة الثانية في أسبوعين ومع ميرفي للمرة الثانية هذا الشهر إذ انهار خلال الهزيمة 6-7 و7-6 و6-2.

Imagine disliking Nick Kyrgios pic.twitter.com/uRaw8MORgw — Lifelong H*wks & Oneders & Nick Kyrgios Fan (@therealbradg) August 15, 2019

وتشاجر كيريوس مع ميرفي في نهاية المجموعة الثانية واتهمه ببدء الوقت المحدد لتنفيذ الإرسال بشكل مبكر. وتمت معاقبته بنقطة في نهاية الشوط الفاصل في المجموعة الثانية بعد إهانته الحكم الأيرلندي.

وترك اللاعب البالغ عمره 24 عامًا وغير المصنف في البطولة الملعب لدخول المرحاض ورغم اعتراض ميرفي أظهرت الصور أن كيريوس كان يحطم المضارب في النفق المؤدي إلى الملعب.

BANG, BANG!! ???????? Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it ???? ???? Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3 — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

ودخل كيريوس، الذي ترك الملعب دون مصافحة ميرفي، في شجار مع الحكم الأيرلندي قبل أسبوعين في بطولة واشنطن المفتوحة التي نال لقبها كما تشاجر مع حكم بسبب منشفة في بطولة كأس روجرز في مونتريال الأسبوع الماضي.

وسبق أن تعرض ميرفي لإهانات من كيريوس خلال بطولة كوينز في يونيو/ حزيران.

وحافظ الروسي ختشانوف، المصنف الثامن، على هدوئه وأنهى المباراة بالفوز في ثلاثة أشواط متتالية ليواجه الفرنسي لوكا بوي، الذي انتصر على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-4 و6-4، من أجل مكان في دور الثمانية.

وصمد الألماني غير المصنف يان-لينارد شتروف أمام انتفاضة ستيفانوس تيتيباس فيما تغلب الصربي الشاب ميومير كيسمانوفيتش على ألكسندر زفيريف المصنف الخامس في البطولة في أكبر مفاجأتين في البطولة.

وكان شتروف، الذي ما زال يبحث عن لقبه الأول في منافسات الفردي ببطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في مسيرته التي تمتد إلى عقد من الزمن، الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة أمام منافسه اليوناني البالغ عمره 21 عامًا.

ومع امتلاكه الإرسال لحسم المباراة في المجموعة الثانية نجح تيتيباس في الحفاظ على آماله ليلجأ اللاعبان إلى مجموعة فاصلة.

لكن اللاعب الألماني رفض الاستسلام وانتصر 6-4 و6-7 و7-6 ليتأهل إلى الدور الثالث لمواجهة دانييل ميدفيديف المصنف التاسع الذي تغلب على الفرنسي بنوا بير بنتيجة 7-6 و6-1.

وقال الألماني شتروف: ”أتيحت لي فرصة حسم المباراة عندما كنت متقدمًا 6-4 و5-4 لكنه كسر إرسالي وهذه هي الكفاءة التي يملكها.

”الكفاءة التي استمتعت بها (في المباراة) كانت تنبع من ذلك فكانت لدي فرصة حسم المباراة بمجموعتين متتاليتين ثم مرة أخرى عندما تقدمت 6-3 في الشوط الفاصل (في المجموعة الثالثة) ثم عند التعادل 6-6“.

وأضاف: ”(تيتيباس) كان يقدم أداءً جيدًا للغاية. كنت أقول لنفسي ‭‭’‬‬ جب أن أسعى لها وإلا لن أفوز‭‭’‬‬. كنت أعمل بقوة مع فريقي على الجانب البدني وفي النهاية أتى الأمر ثماره وأحافظ على مستواي بشكل رائع“.

لكن أداء مواطنه الألماني زفيريف كان أقل استمرارية وارتكب 20 خطأ مزدوجًا في هزيمته أمام كيسمانوفيتش البالغ عمره 19 عامًا والقادم من التصفيات إذ خسر 6-7 و6-2 و6-4.

وهذا هو أول فوز لكيسمانوفيتش، وهو ثاني أصغر لاعب من بين أول 100 مصنف على العالم، على لاعب من بين أول عشرة مصنفين عالميين وسيتقدم من بين أول 50 مصنفًا عندما يصدر التصنيف الأسبوع المقبل.

وخسر المصنف الخامس عالميًّا كي نيشيكوري أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الصاعد من التصفيات 7-6 و6-4.

وتأهل المصنف الأول عالميًّا نوفاك ديوكوفيتش والمصنف الثالث روجر فيدرر إلى الدور الثالث، يوم الثلاثاء.