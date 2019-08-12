مُروج مباريات جوشوا يدافع عن اختيار السعودية لنزالات المصارعة

دافع مروج مباريات أنطوني جوشوا عن قراره بإقامة نزال الإعادة بين الملاكم البريطاني في وزن الثقيل ضد المكسيكي-الأمريكي آندي رويز بطل العالم في السعودية، وقال إنها ربما تغير الملاكمة للأبد.

وقال إيدي هيرن في مؤتمر صحفي إن جوشوا ومنافسه وقّعا على عقد إقامة نزال الإعادة في السابع من ديسمبر/ كانون الأول في استاد مفتوح في الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض، وتسبب ذلك في انتقادات في بعض الأوساط.

وخسر جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في نزال ضد رويز في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك في أول يونيو حزيران، على أن ينص العقد على حقه في نزال إعادة.

وقال هيرن عن نزال الإعادة: ”تلقينا عروضًا من السعودية ودبي وقطر وأبو ظبي. كانت هناك مناقشات منذ فترة طويلة لإقامة مباريات في مناطق جديدة، يجب أن نعرف أن هناك منطقة أخرى من العالم خارج كارديف وماديسون سكوير جاردن ولدينا رغبة في نمو الملاكمة في مناطق جديدة“.

وأضاف: ”هذا الحدث ربما يغير الملاكمة للأبد. لو تستثمر السعودية في مثل هذه المباريات ومع التعداد السكاني فيها فهناك إمكانية لنمو الرياضة وربما نشاهد تغيرًا كبيرًا في الرياضة“.

وأشار هيرن إلى العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي استضافتها السعودية في السنوات الأخيرة من بينها سباق في بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية وجولة في بطولة الجولف الأوروبية وكأس السوبر الإيطالية والملاكمة والمصارعة.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن استضافة أغلى سباق للخيول في العالم في 2020 بجوائز مالية تصل إلى 20 مليون دولار.

وقال هيرن: ”هذا حدث كبير للملاكمة ولحظة فارقة. ردود الأفعال كانت إيجابية وسلبية وأضمن لكم أن العالم كله سيشاهد هذا النزال بدافع الفضول“.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في تقرير إلى أن السعودية ستدفع 40 مليون دولار لاستضافة النزال.