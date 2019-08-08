السعودية تستضيف أغلى سباق خيول في العالم في 2020

السعودية تستضيف أغلى سباق خيول في العالم في 2020

المصدر: رويترز

قال نادي الفروسية السعودي، إنه سيستضيف أغلى سباق خيول في العالم في الرياض بميدان الملك عبد العزيز العام المقبل، وستصل قيمة الجوائز المالية إلى 20 مليون دولار.

وسيشهد السباق، الذي سيقام في الـ 29 من فبراير/ شباط ويبلغ طوله 1800 متر، مشاركة 14 جوادًا بحد أقصى، على أن يحصل الفائز على عشرة ملايين دولار.

وستتفوق الجائزة المالية على سباق كأس بيغاسوس العالمية في فلوريدا، والتي تبلغ قيمة الجائزة 16 مليون دولار.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل في بيان: ”يأتي إطلاق ”كأس السعودية“ الذي سيكون واحدًا من أبرز سباقات الخيل الدولية ليمثل إنجازًا يضاف إلى باقي الإنجازات التي شهدتها هذه الرياضة وفي إطار الطموح غير المحدود؛ لتكون بلادنا -بإذن الله- واحدة من أبرز الوجهات العالمية لسباقات الخيل“.

وأضاف: ”تم اختيار موعد إطلاق السباق بعناية، بأنْ يقام في نهاية شهر فبراير بعد أربعة أسابيع من اختتام بطولة كأس بيجاسوس العالمية في جولف ستريم بارك، وقبل أربعة أسابيع من انطلاق كأس دبي العالمية؛ ما يعني أن الفرصة سانحة لأبرز الخيول خلال التدريبات للمنافسة في سباقات الخيل الثلاثة الأرقى في العالم والتي تجري على المسارات الرملية“.

وأبدى فرانكي ديتوري الفائز بسباق بريطانيا ثلاث مرات إعجابه بالمضمار.

وأضاف ديتوري البالغ عمره 48 عامًا: ”من بين كل المسارات الترابية التي شاركت فيها فهذا هو المفضل لدي، إذ يمكنك المنافسة على الفوز من الأمام ومن الخلف. إنه مسار عادل“.

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