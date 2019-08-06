السعودية تبحث مع مسؤولي فورمولا 1 استضافة سباق

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تبحث مع مسؤولي بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، مدى إمكانية استضافة سباق في المملكة، وتم استطلاع رأي رؤساء فرق بهذا الشأن.

وذكرت صحيفة التايمز أن فورمولا 1 وعشرة فرق طلبت تطمينات بشأن قضايا، من بينها حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحرية وسائل الإعلام، قبل الموافقة على إقامة أي سباق هناك.

وأكدت العديد من المصادر المطلعة لرويترز صحة هذا التقرير.

وأضافت أن مسؤولي فورمولا 1 أجروا مباحثات مع العديد من الدول حول العالم التي ترغب في الاستضافة، دون الوصول إلى نتيجة.

ورجحت التايمز أن يصبح سباق السعودية واقعًا ملموسًا في فورمولا 1 بحلول 2021؛ نظرًا لأن جدول السباقات من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 22 سباقًا، وهو رقم قياسي في 2020.