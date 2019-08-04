شاهد: ماريا كيناليس.. أول بطلة ”حامل“ في تاريخ WWE (فيديو)

أصبحت ماريا كانيليس أول بطلة حامل في تاريخ منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، لكنها ستواجه مشكلة في الاحتفاظ بلقبها أثناء الحمل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من الصعب عليها المشاركة في منافسات المصارعة الحرة طيلة حملها.

وينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ماريا قادرة على الاحتفاظ بلقبها أثناء الحمل خاصة أنها لا يمكن أن تخوض مباراة خلال هذه الفترة.

وتبادلت ماريا الكلمات مع معجبيها بمجرد أن نشرت صورة لها على تويتر بعد انتشار نبأ حملها لتثير ضجة بين المعجبين بداعي أنها لا يمكن أن تحتفظ باللقب وهي حامل.

وانضمت ماريا وزوجها الذي يعمل في قناة WWE للعديد من النجوم الموقعين على عقود لحملات ترويجية لمدة خمس سنوات قادمة.