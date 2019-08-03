أندرتيكر يوقع عقدًا مدى الحياة مع WWE

وقع أندرتيكر عقدًا مدى الحياة مع شركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE، في ظل سعي فينس مكمان رئيس الشركة الإبقاء على المصارع الشهير.

وكان آخر عرض شارك فيه أندرتيكر الشهر الماضي في فيلادلفيا، حيث تعاون مع رومان رينز بشكل ناجح في فريق انتصر على درو ماكنتاير وشين مكماهون.

وقبلها فاز أندرتيكر على غولدبرغ في يونيو/حزيران الماضي في سوبر شوداون في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن هذا العقد يتضمن تمثيل أندرتيكر لـ WWE في مختلف الأحداث الرياضية أو الخيرية، كما أنه سيواصل التنافس على الحلبة.

لكن يتم التفكير في أنه بمجرد أن ينهي مسيرته سيواصل مساعدة المصارعين الصغار كمدرب في مركز فلوريدا، كما يفعل شون مايكلز اليوم.

وكانت تكهنات قد أثيرت بشأن ابتعاد أندرتيكر عن المنافسات في الربيع الماضي حيث تم إعلان غيابه عن عرض في لاس فيغاس في أبريل/نيسان الماضي، وكذلك غاب عن راسيلمانيا 35، ما أثار القلق بشأن عشاقه في جميع أنحاء العالم.

ولا شك أن تجديد عقد أندرتيكر سيساعد النجوم الحاليين على مواصلة جعل WWE أكبر شركة للترفيه الرياضي على الإطلاق.