رالي عسير يشهد نقطة تحول تاريخية بمشاركة أول متسابقة في التاريخ

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، والذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس.

ويشهد الرالي تنافسًا قويًا هذا العام، مع 45 متسابقًا في افتتاح البطولة.

وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي، البالغة من العمر 37 عامًا، من مصر، بفئة T1، كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.

وبحسب صحيفة ”الرياض“، سيواكب نسخة هذا العام دعم مادي للمتسابقين السعوديين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي يمنح زخمًا في الجولات القادمة من حيث الإقبال وعدد المشاركين، وسيعزز أيضًا من الحضور الجماهيري لرياضة الراليات، التي تعد واحدة من أبرز الرياضات في السنوات الأخيرة.