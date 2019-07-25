ملاكم يرفض تسلم مستحقاته المالية عقب وفاة منافسه

رفض الملاكم البورتوريكي سوبريل ماتياس تسلم ”شيك“ فوزه على خصمه مكسيم داداشيف، بعدما علم بوفاته في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وذكر موقع “ boxingnews24″ أن ماتياس شعر بحزن عميق فور علمه بوفاة داداشيف عقب نزال الملاكمين يوم الجمعة الماضي على لقب وزن الخفيف.

وقال فرناندو جازامبيد المتحدث باسم ماتياس لشبكة NBC4 التلفزيونية: ”لا أريد هذا الشيك“. وتبلغ قيمة شيك الفوز بالمباراة 75 ألف دولار.

وبعد انتهاء المعركة كان داداشيف بحاجة للمساعدة في المشي لمغادرة الحلبة، حيث تدهورت صحته وتم نقله على نقالة خارج الحلبة حيث كان يتقيأ ونُقل إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة في المخ.

لكن الوقت قد فات وتوفي داداشيف بعد أيام. وستقوم لجنة ولاية ماريلاند الرياضية بالتحقيق في المباراة وكيفية انتهائها بهذا الشكل.

وانتقد العديد من الجماهير استمرار المباراة حتى انتهائها بهذا الشكل، حيث وجه ماتياس لكمة قوية إلى داداشيف لكنه لم يتحملها.

ومع استمرار المعركة باتت من جانب واحد أكثر، حيث وجه ماتياس عدة لكمات إلى رأس وجسم داداشيف البالغ من العمر 28 عامًا.