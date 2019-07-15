ماذا قال روجر فيدرر بعد خسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2019؟

كيف انتهى الحال بالسويسري روجر فيدرر بخسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2019؟

أثارهذا التساؤل خيرة الكثيرين مجددًا في نادي عموم إنجلترا، يوم الأحد، بعدما فعل اللاعب المحبوب من المشجعين تقريبًا كل شيء بشكل أفضل من نوفاك ديوكوفيتش باستثناء استغلال فرصتين حصل عليهما في المجموعة الخامسة لإنهاء المباراة.

وأهدر فيدرر الفرصتين يوم الأحد ومن المنتظر أن يطارده ذلك لسنوات وربما حتى نهاية حياته.

وأثناء تقدم فيدرر 8-7 و40-14 وامتلاك ضربات الإرسال في المجموعة الخامسة كان على بعد ضربة واحدة من حمل الكأس للمرة التاسعة في مسيرته ويعزز رقمه القياسي بإحراز 21 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وكان اللاعب البالغ عمره 37 عامًا و340 يومًا على بعد ضربة واحدة من أن يصبح أكبر لاعب يحرز لقبًا في البطولات الأربع الكبرى في حقبة الاحتراف.

وواقع أن الضربة الوحيدة تقريبًا التي احتاجها بشدة لم تأت يوم الأحد ستؤلمه كثيرًا.

“At 37, it’s not over yet!" For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues…#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

وبعد 48 ساعة فقط من قول فيدرر إن التنس يمكن أن ”تكون قاسية أحيانًا“ في ظل أنه ”لا يوجد تعادل في رياضتنا“ شعر الأستاذ السويسري بمعنى هذه الكلمات عندما أضاع الفرصة الأولى بضربة أمامية خارج الملعب قبل أن يتقدم نحو الشبكة بشكل مبكر ليتمكن ديوكوفيتش من قتل أحلامه في التتويج.

وبعد أن قاتل اللاعب الصربي لمدة 46 إضافية ليكمل الانتصار المثير 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12، في أطول نهائي في منافسات الفردي في تاريخ ويمبلدون، ومع مرور أربع ساعات و57 دقيقة على انطلاق اللقاء، قال فيدرر: ”سأحاول نسيان (هذه المباراة).

”لا أعرف شعوري في الوقت الحالي. أشعر فقط أنني أهدر فرصة ضخمة ولا أصدق ذلك“.

ويبدو أن هذا حال أغلب المشجعين البالغ عددهم 15 ألفًا وحضروا في الملعب الرئيسي بحماس كما يحدث في أجواء مباريات كرة القدم.

وكانت الجماهير تمني نفسها بمتابعة فيدرر حتى ينال لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى ويوسع الفارق مع رفائيل نادال (18 لقبًا) وديوكوفيتش (16 لقبًا) وبدأ المشجعون في التفاعل مع كل نقطة مهمة لمصلحة اللاعب السويسري صاحب الشعبية.

لكن مع كل هذه المساندة انتهت المباراة بتتويج اللاعب الصربي ليحرز لقبه الخامس في بطولة ويمبلدون.

وأصبح فيدرر في المقابل أول لاعب منذ بوب فالكنبرغ في 1948 يفوز بمنافسات الفردي في ويمبلدون بعد إنقاذ فرصة حصد اللقب في النهائي.

وليس بغريب على فيدرر أن يصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز ثم يتعثر إذ حدث ذلك مع كيفن أندرسون في دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي وأمام ديوكوفيتش في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في 2011.

لكن ورغم ذلك فإنه يبدو من المدهش أن ينجح المصنف الثالث عالميًا في التفوق على غريمه الصربي تقريبًا في كل شيء ثم ينهي المباراة بدون اللقب المنتظر.

وأظهرت الإحصاءات بالفعل أن فيدرر كان يجب أن يفوز.

وسدد فيدرر المصنف الثاني 94 ضربة ناجحة مقابل 54 فقط لديوكوفيتش وتفوق 7-3 في عدد مرات كسر الإرسال و25-10 في عدد ضربات الإرسال الساحقة كما أنه تفوق 218-204 في عدد النقاط ورغم ذلك كله أنهى فيدرر اليوم في طرف الخاسر.

لكن قبل ثلاثة أسابيع من عيد ميلاده الــ38 لن يرغب فيدرر في إهدار وقته في الحديث عن ”ماذا لو“ حيث سيستمر الأمر في عقله لسنوات مقبلة.

وبغض النظر عما يفعله فيدرر أو ينوي فعله فإنه سيجد صعوبة في التهرب من السؤال: هل سيحصل على فرصة أفضل لتحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى؟

وظهر فيدرر بذلك في أطول مباراتين نهائيتين في منافسات الفردي في ويمبلدون.

وقبل 11 عامًا وصف فيدرر خسارته أمام نادال في نهائي 2008 المثير بعد خمس مجموعات بأنه كان ”قاسيًا“ ومرة أخرى غادر اللاعب المباراة وهو يتساءل ماذا حدث خطأ.

وقال فيدرر: ”أعرف ما فعلته بشكل رائع ومدى قربي من الفوز.. يحاول المرء أن ينسى وسيحاول استخلاص الإيجابيات من هذه المباراة“.

وأضاف: ”كما حدث ربما في 2008. الأمر يؤلم الآن وهذا يحث على أن يحدث مثل أي خسارة هنا في ويمبلدون“.

وتابع: ”بكل تأكيد هناك أمور متشابهة (مع خسارة 2008).. أنا في الطرف الخاسر في المرتين لذا هذا هو التشابه الوحيد تقريبًا“.