ماذا قال روجر فيدرر بعد خسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2019؟

كيف انتهى الحال بالسويسري روجر فيدرر بخسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2019؟

أثارهذا التساؤل خيرة الكثيرين مجددًا في نادي عموم إنجلترا، يوم الأحد، بعدما فعل اللاعب المحبوب من المشجعين تقريبًا كل شيء بشكل أفضل من نوفاك ديوكوفيتش باستثناء استغلال فرصتين حصل عليهما في المجموعة الخامسة لإنهاء المباراة.

وأهدر فيدرر الفرصتين يوم الأحد ومن المنتظر أن يطارده ذلك لسنوات وربما حتى نهاية حياته.

وأثناء تقدم فيدرر 8-7 و40-14 وامتلاك ضربات الإرسال في المجموعة الخامسة كان على بعد ضربة واحدة من حمل الكأس للمرة التاسعة في مسيرته ويعزز رقمه القياسي بإحراز 21 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وكان اللاعب البالغ عمره 37 عامًا و340 يومًا على بعد ضربة واحدة من أن يصبح أكبر لاعب يحرز لقبًا في البطولات الأربع الكبرى في حقبة الاحتراف.

وواقع أن الضربة الوحيدة تقريبًا التي احتاجها بشدة لم تأت يوم الأحد ستؤلمه كثيرًا.

“At 37, it’s not over yet!"

For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues…#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019