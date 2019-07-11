في سابقة من نوعها.. فريق نسائي يمثّل السعودية في بطولة العالم للبولينج

للمرة الأولى في تاريخ الرياضة، ستشارك السعودية بفريق نسائي في بطولة العالم للبولينغ المقررة إقامتها في لاس فيغاس خلال الفترة من 22 إلى 30 أغسطس.

ويضم الفريق النسائي 6 لاعبات، هنّ: ”نهلة عدس“ و“مريم الدوسري“ من مدينة ”الخبر“، و“مشاعل عبد الواحد“ و“غادة نمر“ و“أماني الغامدي“ من الرياض و“هديل تارمين“ من جدة، وتنضم إليهن المدربة المصرية ”سارة جمال“ للمنافسة أمام أفضل اللاعبين حول العالم.

ووفقًا لما أورده موقع ”أراوند ذا رينغز“، قال ”الشيخ طلال“، رئيس اتحاد البولينج العالمي:“إنها مناسبة مهمة للغاية لاتحاد البولينج العالمي ولفريق السعوديات اللواتي تدربن بجد للوصول إلى هذه المرحلة، وخالص التهاني للفريق، والاتحاد السعودي للبولينج لاتخاذ هذه الخطوة“.

وبدأ الاتحاد السعودي للبولينج (SBF) بالترحيب بفكرة مشاركة الإناث لأول مرة في فبراير العام 2018، وبدأ بمجموعة من 12 رياضية سعودية تدرَّبن من أجل الاستمتاع بالرياضة في مركز ”القصيبي“ للبولينج، حيث لم يكن الهدف آنذاك المشاركة في بطولة.

ولفت فريق الـ 12 سيدة انتباه المدرب الوطني، ولاحظ مدى تفاني الفريق والتزامه، ونصح بتعامل الفريق مباشرة مع الاتحاد السعودي للبولينج (SBF).

وبالفعل، وافق الاتحاد السعودي على البدء في برنامج تدريبي وخطط لتشكيل فريق نسائي للبولينج، وقالت الدكتورة ”رزان بكر“، عضوة مجلس إدارة الاتحاد، إنهم تلقوا استجابة رائعة لفكرة تشكيل فريق نسائي للبولينج.

ومنذ تلك اللحظة في العام 2017، اتخذ الاتحاد السعودي للبولينج خطوات كبيرة لتعزيز هذه الرياضة النسائية، من خلال تشكيل 3 فرق نسائية في جميع أنحاء البلاد.

وحاليًا، تشارك أعضاء الفريق السعودي في دورات تدريبية لمدة 3 ساعات يوميًا تحت إدارة وتوجيه الاتحاد، بالإضافة إلى حضور ورش العمل تحت إشراف على مستوى دولي. بالإضافة إلى ذلك، لدى الاتحاد خطة شاملة لفعاليات 6 بطولات نسائية تقام في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام.

وقال ”بدر آل الشيخ“ رئيس الاتحاد السعودي للبولينج:“من خلال تقديم أمثلة وطنية ومهنية، نمهد الطريق أمام النساء وهذا سيؤدي إلى بناء أساس قوي وصلب لاتباع أمثلة يحتذى بهن“.

ووفقًا لما ذكره الموقع، تعد بطولة العالم للبولينج للسيدات الحدث الأكثر شهرة بالنسبة للسيدات الممارسات لهذه الرياضة، وستقام البطولة في فندق ”ساوث بوينت“ بلاس فيغاس خلال الفترة من 22 إلى 30 أغسطس هذا العام.

وستتنافس أفضل اللاعبات من جميع أنحاء العالم على مستوى فرق فردية، وثنائية، وثلاثية، وفرق مكونة من 5 أشخاص، بينما ستحدد المنافسة النهائية الفائزة بالبطولة.

يجدر بالذكر أن اتحاد البولينج العالمي يترأس 114 اتحادًا وطنيًا من 5 كونفيدراليات، كما يُعترف به من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، كما تُلعب رياضة البولينج في دورة الألعاب الآسيوية، ونظيرتها الأمريكية، ودورة الألعاب العالمية.