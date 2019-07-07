الأمن يمنع اشتباك نورمحمدوف ودياز ليلة UFC 239 (فيديو)

تدخل الأمن لمنع حبيب نورمحمدوف بطل وزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة من الاشتباك مع البرازيلي نيت دياز بعد انتهاء ليلة UFC 239.

وكان دياز ونورمحمدوف بطل الوزن الخفيف يجلسان على بُعد بضعة صفوف من بعضهما البعض عندما وقع تبادل كلمات بينهما.

وبدا أن نورمحمدوف كان يرد على شيء قاله دياز وهو يسير خلفه، قبل أن يعود دياز إلى الوراء ويحاول الاعتداء على المصارع الروسي، ليتدخل الأمن سريعًا ليمنع البطلين من الاشتباك.

ويستعد نورمحمدوف للدفاع عن لقبه ضد داستن بويرير في سبتمبر/أيلول المقبل في أبوظبي، لكنه قد يكون مهتمًا بحق دياز في مواجهته في حالة نجاحه في الدفاع عن لقبه.

وقال دانا وايت رئيسUFC عقب الواقعة:“كانا ضمن صفين من بعضهما البعض، لقد أوشكا على خوض معركة، وقمنا بحل الأزمة وتعاملنا معها“.

وأضاف:“متأكد أن الكثير من الأشياء السيئة قيلت، ولا أعرف بالضبط، لكنني متأكد من أنها لم تكن جيدة، لقد حضر دياز ليلة القتال كصديق مقرب من جيلبرت ميلينديز، بينما كان نورمحمدوف في المدينة بعد حضوره مؤتمرًا صحفيًا في وقت سابق من الأسبوع“.