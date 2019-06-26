وثائق جديدة تدين قطر في قضية تنظيم مونديال ألعاب القوى

كشف موقع ”ميديا بارت“ عن تفاصيل جديدة تشير إلى تورط قطر في رشوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أجل الحصول على تنظيم مونديال ألعاب القوى التي يجرى حولها حاليًا تحقيق قضائي يمس ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان، ويوسف العبيدلي رئيس مجموعة “ بي إن سبورتس ”.

وينكر الثنائي أي علاقة لهما بملف تنظيم مونديال ألعاب القوى، بل إن ناصر الخليفي قال للقاضي إنه لم يشارك نهائيًا في مفاوضات تنظيم المونديال، لكن الموقع الفرنسي وصحيفة “ الغارديان “ البريطانية كشفتا عن رسائل إلكترونية تؤكد تورطهما في الملف وتتحدث عن كذب ناصر الخليفي على قاضي التحقيق.

وحسب الموقع كشف عن رسالة من ناصر الخليفي لسعود آل ثاني الكاتب العام لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، يؤكد من خلالها على استعداده لوضع كل جهود قناة “ الجزيرة الرياضية “ التي تحولت حاليًا لـ“بي إن سبورتس“ من أجل تنظيم قطر لمونديال ألعاب القوى.

كما تضمنت الرسائل شراء الجزيرة الرياضية (بي إن سبورتس) حقوق النقل التلفزيوني لبطولة العالم 2017 ولجميع بطولات العالم لألعاب القوى ما بين 2014 و2019 .

وكشف الموقع أيضًا عن رسالة من بابا ماساتا دياك ابن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى خالد ابن خليفة آل ثاني مدير مكتب الأمير تميم آل ثاني أمير قطر، يطالب من خلالها بدفع مبلغ 4.5 مليون دولار و440 ألف دولار نقدًا.