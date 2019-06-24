هاميلتون أمام فرصة خيالية لتحطيم رقم شوماخر هذا الموسم في ”فورمولا 1“

يمكن للسائق البريطاني لويس هاميلتون أن يتخطى الرقم القياسي للأسطورة مايكل شوماخر بتحقيق 91 انتصارًا في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بنهاية الموسم الجاري رغم أن الأمر يبدو خياليًّا.

ويمضي سائق مرسيدس بخطوات سريعة نحو تحقيق لقبه السادس بعد فوزه بجائزة فرنسا الكبرى، أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى 79 انتصارًا في مسيرته بالبطولة.

وقال هاميلتون بعد تحقيق فوزه السادس في ثمانية سباقات هذا الموسم والرابع على التوالي: ”من الجنون تصديق ما نحن فيه الآن“.

ويتصدر هاميلتون البطولة بفارق 36 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس و76 نقطة عن سيباستيان فيتل سائق فيراري.

وأضاف: ”بالتأكيد لم أتوقع الفوز بستة سباقات في هذه المرحلة من الموسم، وأشعر بأن هذا ليس حقيقيًّا“.

ومع تبقي 13 سباقًا على النهاية يملك هاميلتون فرصة من الناحية الحسابية للوصول إلى انتصاره رقم 92 في أبوظبي إذا استمر في سحق منافسيه بما يعيد للأذهان أمجاد شوماخر.

وتابع هاميلتون: ”أعرف أننا حققنا الكثير من النجاحات ومرسيدس اعتاد على ذلك لكن أتمنى أن يواصل الفريق التقدم والضغط وهذا ما أفعله“.