أندي موراي يواجه الثنائي الأعلى تصنيفًا في كوينز عند عودته للتنس

سيواجه أندي موراي، بطل ويمبلدون مرتين، الثنائي الأعلى تصنيفًا في منافسات الزوجي ببطولة كوينز للتنس خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح، عندما يعود من إصابة في أعلى الفخذ ليتعاون مع زميله الإسباني فليسيانو لوبيز الأسبوع المقبل.

وسيخوض موراي (32 عامًا) منافسات الزوجي ضمن خطواته الأولى للعودة لبطولات المحترفين، بعد خضوعه لجراحة في وقت سابق هذا العام.

وكانت آخر مباراة لعبها في بطولة أستراليا المفتوحة، في يناير كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب البريطاني أيضًا بمنافسات الزوجي في إيستبورن، في الأسبوع التالي وفي ويمبلدون.

ويتصدر اليوناني ستيفانوس تيتيباس التصنيف في منافسات الفردي في كوينز، ويليه الجنوب أفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي، والذي غاب عن موسم بطولات الملاعب الرملية.

وتنطلق بطولة كوينز بعد غد الإثنين.